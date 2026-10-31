\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0648\u0633\u0633\u0647 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0627\u062a \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0645\u0648\u0633\u0648\u0645 \u0628\u0647 INSS \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062e\u0648\u062f \u0635\u0631\u0627\u062d\u062a\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0628\u06cc\u200c\u062b\u0628\u0627\u062a\u06cc \u0648 \u0636\u0639\u06cc\u0641 \u0646\u06af\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0631\u0628\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n