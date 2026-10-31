باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نقشه اسرائیل برای عربستان و امارات

یک گزارش جدید از موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل منتشر شده که صراحتا میگه هدف اسراییل بی ثباتی و ضعیف نگه داشتن کشورهای عربیه

باشگاه خبرنگاران جوان - موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل موسوم به INSS در گزارش جدید خود صراحتا اعلام کرده است که هدف اسرائیل بی‌ثباتی و ضعیف نگه داشتن کشور‌های عربی است.

مطالب مرتبط
نقشه اسرائیل برای عربستان و امارات
young journalists club

استقبال از بوکسوری که حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد

نقشه اسرائیل برای عربستان و امارات
young journalists club

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

نقشه اسرائیل برای عربستان و امارات
young journalists club

آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF

پربیننده‌ترین‌ها
عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم
۱۲۱۹

عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم
۶۸۹

از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم
۶۵۲

هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم
۴۸۰

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم
۴۷۲

افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha