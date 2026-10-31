مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر استمرار تولید و پایداری زیرساخت‌ها با تکیه بر اقدامات پیشگیرانه و بازرسی‌های مستمر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی و تاب‌آوری زیرساخت‌های صنعتی در برابر تهدید‌ها و مخاطرات گفت: تاکنون برای بیش از ۳ هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان شناسنامه ایمنی صادر شده است و این تعداد تا پایان سال به ۳ هزار و ۳۰۰ واحد خواهد رسید.

عباس برنهاد، به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در نشست کمیته پدافند غیرعامل این شرکت با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» اظهار کرد: پدافند غیرعامل یکی از الزامات اساسی در حفاظت از سرمایه‌های ملی، صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و تضمین استمرار فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است.

او افزود: شهرک‌ها و نواحی صنعتی به دلیل استقرار شمار زیادی از واحد‌های تولیدی، تأسیسات زیربنایی و زیرساخت‌های مرتبط با چرخه تولید و اقتصاد کشور، از مناطق مهم و حساس محسوب می‌شوند و همین موضوع ضرورت توجه مضاعف به رعایت الزامات پدافند غیرعامل، پیشگیری از تهدید‌ها و افزایش آمادگی در برابر شرایط اضطراری را دوچندان می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به تجربه جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه میهن عزیزمان گفت: در ایام جنگ تحمیلی، به‌خوبی اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل را به‌ویژه در بخش تولید و صنعت آشکار کرد. خوشبختانه در جریان این جنگ‌ها، شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و واحد‌های تولیدی و صنعتی مستقر در آنها از آسیب مصون ماندند که این موضوع اهمیت اقدامات پیشگیرانه، رعایت الزامات ایمنی و حفاظت از زیرساخت‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

برنهاد، ممیزی ایمنی و تهیه شناسنامه ایمنی واحد‌های صنعتی را از اقدامات مهم این شرکت برشمرد و گفت: تاکنون برای بیش از ۳ هزار و ۱۴۰ واحد تولیدی و صنعتی شناسنامه ایمنی صادر شده و برنامه‌ریزی شده است این تعداد تا پایان سال به ۳ هزار و ۳۰۰ واحد افزایش یابد.

او توسعه زیرساخت‌های امدادی را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد و افزود: تاکنون ۱۸ ایستگاه آتش‌نشانی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان احداث شده که با استقرار خودرو‌های آتش‌نشانی به بهره‌برداری رسیده‌اند و نقش مؤثری در افزایش سرعت واکنش و مدیریت حوادث احتمالی دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین از اجرای اقدامات مؤثر در زمینه حفاظت، حراست و صیانت از تأسیسات و زیرساخت‌های زیربنایی با اولویت رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: در همین راستا، با همکاری اداره‌کل پدافند غیرعامل استانداری فارس، بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت، ارزیابی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای تقویت الزامات حفاظتی و پدافندی انجام می‌شود.

برنهاد در پایان با اشاره به دریافت تقدیرنامه از سازمان پدافند غیرعامل کشور، این تقدیر را نشانه توجه و اهتمام مجموعه شرکت به اجرای الزامات و برنامه‌های این حوزه دانست و تأکید کرد: ارتقای ایمنی، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و استمرار تولید، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، همکاری همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعال واحد‌های صنعتی است و این رویکرد با جدیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان دنبال خواهد شد.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس

برچسب ها: زیرساخت‌های صنعتی ، شرایط اضطراری
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