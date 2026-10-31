تیم فوتبال استقلال ایران برای دیدار با الشمال قطر مدافع خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مصدومیت رستم آشورماتوف در دیدار مقابل شباب الاهلی شرایط خط دفاعی استقلال را برای بازی پیش‌رو مقابل الشمال قطر با ابهام مواجه کرده است و در صورت نرسیدن این مدافع ازبکستانی به مسابقه، روزبه چشمی جانشین او در ترکیب آبی‌پوشان خواهد شد.

آشورماتوف که در جریان دیدار با شباب الاهلی از ناحیه زانو دچار آسیب‌دیدگی شد، پس از بازگشت استقلال به تهران نتوانست در تمرینات گروهی شرکت کند و مراحل درمانی خود را زیر نظر کادر پزشکی پشت سر گذاشت. با وجود ادامه روند فیزیوتراپی، وضعیت این بازیکن برای همراهی استقلال در دیدار آسیایی همچنان مشخص نیست.

بر همین اساس، سهراب بختیاری‌زاده در صورت غیبت مدافع ازبکستانی می‌تواند از روزبه چشمی در خط دفاعی استفاده کند تا غیبت احتمالی آشورماتوف خللی در ساختار دفاعی استقلال ایجاد نکند.

قرار است وضعیت نهایی آشورماتوف پس از بررسی کادر پزشکی مشخص شود، اما در صورت عدم آمادگی این بازیکن، چشمی گزینه اصلی کادرفنی برای حضور در ترکیب استقلال خواهد بود.