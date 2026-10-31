معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی از به سرانجام رسیدن موضوع مسکن سینماگران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیفی اعلام کرد: خوشبختانه در راستای انعقاد تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی که در جلسه شورای عالی سینما با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سینما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر راه و مسکن و شهرسازی و ریاست سازمان امور سینمایی با موضوع مسکن سینماگران منعقد شد و پیگیری یکساله این سازمان و مدیر عامل خانه سینما، موضوع مسکن تعداد قابل توجهی از سینماگران عزیز که حائز شرایط لازم بودند به سرانجام رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی با اشاره به بازدید از شهر جدید مهستان هشتگرد گفت: برای آخرین هماهنگی به اتفاق آقای اسعدیان از محل مورد نظر بازدید و طی جلسه‌ای با آقای مهندس رضایی مدیر شهر مهستان آخرین وضعیت بررسی و کار وارد فاز اجراء شد.

سیفی ادامه داد: مقرر شد ادامه کار در خانه سینما انجام شود و با اطلاع رسانی لازم و مراجعه متقاضیان و تشکیل پرونده و تکمیل روند اداری، ان شااله سینماگران حائز شرایط پس از یکسال دارای یک واحد آپارتمان در شهر جدید مهستان شوند.

وی با بیان اینکه سازمان سینمایی خدمت به همه سینماگران در تمام صنوف را وظیفه ذاتی خود می‌داند و در این مسیر از هیچ تلاشی مضایقه نخواهد کرد، با قدردانی از افرادی که در رسیدن به این مطالبه چندین ساله همراهی کردند، گفت: جا دارد از همه عزیزانی که در انعقاد و اجرای تفاهم نامه عزم جدی داشتند تشکر کنم، وزیر محترم و همه عزیزان وزارت راه و شهرسازی، آقایان ملکی و رضایی در شهر جدید مهستان هشتگرد و هیات مدیره خانه سینما به ویژه آقای اسعدیان که تلاش زیادی برای حل مشکل اعضای صنوف داشتند و امیدواریم در ادامه نیز این روند بی‌وقفه پیش رود.

منبع: سازمان سینمایی