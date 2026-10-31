دولت آمریکا در حال آماده‌سازی پروازی برای انتقال پناهجویان افغانستانی به پاکستان از روز دوشنبه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌ها گزارش دادند دولت دونالد ترامپ در حال آماده‌سازی مقدمات اخراج پناهجویان افغانستانی به پاکستان است؛ پروازی که ممکن است از روز دوشنبه انجام شود.

به گزارش شبکه ان‌بی‌سی نیوز، این پرواز هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، اما فعالان حقوق پناهجویان و خانواده‌های افراد بازداشت‌شده گفته‌اند ممکن است طی روز‌های آینده انجام شود.

این برنامه در شرایطی مطرح شده که وضعیت پناهجویان افغانستانی مستقر در اردوگاه السیلیه در قطر همچنان نامشخص است. دولت آمریکا که ابتدا وعده داده بود تا پایان مارس همه ساکنان این اردوگاه را منتقل کند، چندین بار مهلت تعطیلی آن را تمدید کرده و در سپتامبر نیز این مهلت را ۹ ماه دیگر به تعویق انداخته است.

سازمان افغان‌ایوک، مدافع حقوق پناهجویان افغانستانی دولت آمریکا را متهم کرد که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای و دور از توجه افکار عمومی، مقدمات این پرواز را فراهم می‌کند.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت نمی‌گوید این پرواز‌ها در کجا فرود می‌آیند، زیرا می‌داند پس از فرود چه اتفاقی برای سرنشینان آنها می‌افتد.»

مقصد و زمان این پرواز هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: کاخ سفید ، افغانستان
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