فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۳۵ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان روز شنبه گفت: در راستای اجرای تمهیدات و اقدامات پیش‌دستانه، پیشگیرانه و امنیت‌گستر، ماموران سازمان انتظامی خوزستان طی چند عملیات هماهنگ پلیسی در نشان‌گاه‌های آلوده به سلاح و مهمات، تعداد ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز را کشف کردند.

وی افزود: سلاح‌های کشف‌شده شامل ۶۳ قبضه سلاح جنگی و ۱۲۷ قبضه سلاح شکاری بوده و در این رابطه یک هزار و ۴۲۱ فشنگ مربوطه نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در این چند عملیات موفق پلیسی، تعداد ۱۳۵ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام در ادامه طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات در استان خوزستان انجام شده و فرماندهی انتظامی استان با جدیت تمام، برخورد با مخلان امنیت و دارندگان سلاح غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داده است.

پیش از این فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۲۲۲ قبضه سلاح غیر مجاز خبر داده و اعلام کرده بود که در این عملیات ۱۴۹ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

منبع: پایگاه اظلاع رسانی پلیس