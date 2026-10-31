فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۳۵ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان خوزستان روز شنبه گفت: در راستای اجرای تمهیدات و اقدامات پیش‌دستانه، پیشگیرانه و امنیت‌گستر، ماموران سازمان انتظامی خوزستان طی چند عملیات هماهنگ پلیسی در نشان‌گاه‌های آلوده به سلاح و مهمات، تعداد ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز را کشف کردند.

وی افزود: سلاح‌های کشف‌شده شامل ۶۳ قبضه سلاح جنگی و ۱۲۷ قبضه سلاح شکاری بوده و در این رابطه یک هزار و ۴۲۱ فشنگ مربوطه نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در این چند عملیات موفق پلیسی، تعداد ۱۳۵ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام در ادامه طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات در استان خوزستان انجام شده و فرماندهی انتظامی استان با جدیت تمام، برخورد با مخلان امنیت و دارندگان سلاح غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داده است.

پیش از این فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۲۲۲ قبضه سلاح غیر مجاز خبر داده و اعلام کرده بود که در این عملیات ۱۴۹ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند.

منبع: پایگاه اظلاع رسانی پلیس

برچسب ها: کشف سلاح ، سلاح غیر مجاز
خبرهای مرتبط
انبار سلاح و مهمات غیرمجاز در فسا کشف شد
بیش از ۱۱ هزار انواع سلاح غیر مجاز در خوزستان کشف شد
کشف ۶۴ قبضه سلاح غیرمجاز جنگی و شکاری در خوزستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیشرفت ۳۵ درصدی بهسازی و روکش آسفالت محور ترانزیتی اهواز - پل زال
کمبود محیط‌بان؛ چالش حفاظت از عرصه‌های طبیعی خوزستان
کشف ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان
آخرین اخبار
کشف ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان
کمبود محیط‌بان؛ چالش حفاظت از عرصه‌های طبیعی خوزستان
پیشرفت ۳۵ درصدی بهسازی و روکش آسفالت محور ترانزیتی اهواز - پل زال
برداشت ۶۵ هزار تن خربزه در خوزستان