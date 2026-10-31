آخرین وضعیت اجرای مصوبه الزامات اینترنت اشیاء در اولین جلسه از دور دوم جلسات نظارت بر اجرای مصوبات فضای مجازی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اولین جلسه از دور دوم نظارت بر اجرای مصوبات حوزه فضای مجازی با موضوع نظارت و ارزیابی پیشرفت مصوبه «الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات» به میزبانی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و به ریاست سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در این جلسه، نمایندگان دستگاه‌های متولی و نظارتی شامل وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، دادستانی‌کل کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و انجمن تحول دیجیتال و هوش مصنوعی صنعت و معدن حضور داشتند و آخرین وضعیت اجرای مصوبه مذکور، بررسی شد.

مصوبه الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۷ با هدف توسعه ایمن و نظام‌مند فناوری اینترنت اشیا، تصویب و ابلاغ شده بود. نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه اعلام کرد که پیش‌نویس نقشه راه فناوری اینترنت اشیاء و نگاشت اقتصادی آن تهیه شده و مقرر شد این پیش نویس در اختیار دستگاه‌های متولی سند قرار گرفته و این دستگاه‌ها، نظرات کارشناسی خود را برای نهایی‌سازی و ابلاغ نقشه راه ارسال کنند.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه اعلام کرد که پیش‌نویس نقشه راه عملیاتی حمایت از کسب‌وکار‌های اینترنت اشیاء آماده شده و ظرف دو هفته به استحضار اعضا خواهد رسید.

نماینده سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه، گزارشی از تدوین ۳۲ استاندارد حوزه اینترنت اشیاء با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه و اعلام کرد که ۹ استاندارد دیگر در حال تدوین و نهایی‌سازی است. وی بر لزوم هماهنگی بیشتر اعضا برای پیشبرد اهداف سند تأکید کرد. 

کمیته نظارتی سند مذکور با هدف پیگیری اقدامات اواخر آبان برگزار خواهد شد.

برچسب ها: اینترنت اشیاء ، فضای مجازی
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