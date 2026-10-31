باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مصطفی متدین، مدیرعامل جدید باشگاه استقلال، در صحبت‌های خود درباره وضعیت کادر فنی آبی‌پوشان تأکید کرد که حمایت از سهراب بختیاری‌زاده به معنای تضمین ادامه همکاری با او تا پایان فصل نیست و عملکرد سرمربی و دستیارانش در طول فصل زیر نظر مدیریت و هیئت مدیره باشگاه قرار خواهد داشت.

متدین که به‌تازگی سکان مدیریت باشگاه استقلال را برعهده گرفته است، در حالی از حمایت فعلی خود از بختیاری‌زاده صحبت کرده که ارزیابی عملکرد کادر فنی را یکی از اصول مدیریتی خود می‌داند. بر همین اساس، در صورتی که نتایج استقلال مطابق انتظارات باشگاه نباشد، عملکرد بختیاری‌زاده و دستیارانش در هیئت مدیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درباره ادامه همکاری با آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرعامل استقلال پیش از این نیز بر اهمیت ثبات مدیریتی و فنی در این باشگاه تأکید کرده بود، اما همزمان ارزیابی عملکرد را لازمه ادامه فعالیت مجموعه مدیریتی و کادر فنی دانسته است. به این ترتیب، بختیاری‌زاده برای حفظ جایگاه خود در استقلال باید علاوه بر بهبود شرایط فنی تیم، نتایج قابل قبولی نیز در مسابقات پیش‌رو کسب کند.

استقلال در شرایطی فصل جاری را دنبال می‌کند که علاوه بر رقابت‌های لیگ برتر، در لیگ نخبگان آسیا نیز حضور دارد و نتایج این تیم در ادامه مسابقات می‌تواند در ارزیابی عملکرد کادر فنی و تصمیمات آینده باشگاه تأثیرگذار باشد.

با این شرایط، اگرچه متدین در مقطع فعلی از سرمربی استقلال حمایت می‌کند، اما ادامه حضور بختیاری‌زاده روی نیمکت آبی‌پوشان تا پایان فصل را نمی‌توان قطعی دانست و عملکرد او و دستیارانش یکی از معیار‌های تصمیم‌گیری هیئت مدیره خواهد بود.