باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در اولین یادواره شهدای فرماندهی انتظامی شهرستان نور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: خداوند را شاکریم که در عصر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، زندگی کردیم و پس از ایشان پرچم انقلاب به دست امام شهیدمان، حضرت آیت‌الله امام سید علی خامنه‌ای، سپرده شد و پس از شهادت ایشان نیز این پرچم به دست امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای سپرده شد.

او در ادامه با اشاره به ایستادگی ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامی، افزود: جای شکر دارد که این ملت بزرگ، ۲۴۳ شب است که خیابان را رها نکرده و پس از شهادت امام شهیدمان برای خونخواهی ایشان به میدان آمده است؛ این ملت ایستاده است تا به دنیا اعلام کند که تا زمان انتقام، خیابان را رها نخواهد کرد و نیرو‌های مسلح نیز میدان را ترک نمی‌کنند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به رشادت‌های مردم و خانواده‌های شهدا در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: از حوادث کردستان و دوران دفاع مقدس تا جنگ با داعش در سوریه و عراق و حماسه خان‌طومان، خانواده‌های شهدا با وجود تقدیم عزیزان خود، همواره بر حمایت از امام جامعه و ایستادگی در مسیر ولایت تأکید داشتند.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان جبهه مقاومت، افزود: در همه این حوادث، امید جامعه به امام امت بود؛ اما چه کسی باور می‌کرد روزی خبر برسد که پیکر امام شهیدمان زیر موشک‌ها قرار گرفته است؟ ما با دیدن پیکر خونین امام خود در زیر آوار، با خدا عهد بستیم که به‌عنوان سربازان امام امت و شاگردان مکتب حاج قاسم، تا آخرین نفس و آخرین قطره خون پای ارزش‌ها، انقلاب، ولایت، دین و استمرار راه شهدا بایستیم.

او با تأکید بر ضرورت انتقام خون شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، گفت: ما با آرمان‌های شهدا پیمان بسته‌ایم و اجازه نخواهیم داد دشمنان اسلام و انقلاب به اهداف خود برسند. مگر می‌توانیم عزیزان انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج و وزارت دفاع را در زیر آوار ببینیم و سکوت کنیم؟ ما با امام حی خود، امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، پیمان بسته‌ایم و امشب این پیمان را تجدید می‌کنیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه نیرو‌های مسلح با قدرت در میدان ایستاده‌اند، افزود: به دشمنان اسلام، آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام می‌کنیم که این بار شرایط با دفعات قبل متفاوت است و خون شهدا در رگ ملت ایران می‌جوشد. اگر بخواهند به این ملت، کشور، انقلاب و ولایت تعرض کنند، ملت ایران و نیرو‌های مسلح با تمام قدرت در میدان خواهند ایستاد.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به موضوع مدیریت تنگه هرمز، گفت: نیرو‌های مسلح اجازه نخواهند داد مدیریت تنگه هرمز به دست دشمنان بیفتد. ملت ایران خیابان را و نیرو‌های مسلح میدان را رها نخواهند کرد تا آمریکا از منطقه خارج شود. برای ما تفاوتی ندارد چه کسی در آمریکا بر سر کار باشد؛ آنچه اهمیت دارد، ارزش‌ها، انتقام و ایستادگی در مسیر ولایت است.

او با تأکید بر اینکه خانواده‌های شهدا و مردم ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند، افزود: به خانواده‌های معظم شهدا و خانواده شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم قول می‌دهیم تا زمانی که جان داریم، پای انقلاب بایستیم. پرچم شهدا را به دست می‌گیریم و تا پای جان اجازه نخواهیم داد دشمن اهداف خود را دنبال کند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به تأکید امام شهید بر نابودی آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: ما ایستاده‌ایم تا فرمان‌های ولایت را تا نابودی اسرائیل و آمریکا اجرایی کنیم. امام امت فرمودند یا غرامت می‌گیریم یا به میزان خسارتی که به ملت ایران وارد شده است، اموال دشمنان را در دنیا به آتش می‌کشیم. نیرو‌های مسلح باید این فرمان و تدبیر را اجرا کنند و ما نیز در این مسیر ایستاده‌ایم.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به حضور مستمر مردم در خیابان‌ها، افزود: دشمنی که تصور می‌کرد با شهادت امام و فرماندهان، کار انقلاب تمام می‌شود، با حضور مردم در میدان با واقعیت دیگری روبه‌رو شد. این ملت ۲۴۳ شب است که ایستاده و اگر این مدت به هزاران روز هم برسد، همچنان در میدان خواهد ماند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در خاتمه با تأکید بر توکل به خداوند و اعتماد به قدرت الهی گفت: خداوند در طبس و در دشت مهیار اصفهان از این ملت حمایت کرد. ما با توکل بر خدا پای انقلاب ایستاده‌ایم، قصاص و انتقام را دنبال می‌کنیم و انتقام خون تک‌تک شهدای این ملت را خواهیم گرفت. روزی نیز با قدرت الهی، پیروزی انقلاب اسلامی و حق بر کفر جهانی را جشن خواهیم گرفت.

منبع:خبرگزاری پلیس