باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تعدد پرونده‌های حقوقی باشگاه استقلال در مراجع داخلی و بین‌المللی و شکایت‌های مطرح‌شده علیه این باشگاه، به یکی از دغدغه‌های مهم مدیریتی آبی‌پوشان تبدیل شده است؛ موضوعی که مصطفی متدین، مدیرعامل جدید استقلال، از ابتدای حضور خود در این مسئولیت پیگیری آن را در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، متدین جلسه‌ای با مشاوران حقوقی باشگاه استقلال برگزار کرد تا آخرین وضعیت پرونده‌های مطرح‌شده علیه این باشگاه در مراجع قضایی داخلی و همچنین نهاد‌های بین‌المللی و آسیایی مورد بررسی قرار بگیرد.

یکی از محور‌های اصلی این نشست، بررسی راهکار‌های حقوقی برای تعیین تکلیف شکایت‌های موجود و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید برای باشگاه استقلال بود. مدیرعامل جدید آبی‌پوشان در این جلسه بر لزوم پیگیری جدی پرونده‌ها و استفاده از ظرفیت مشاوران حقوقی برای حل‌وفصل اختلافات تأکید کرد.

همچنین با توجه به تبعات مالی و انضباطی برخی از این پرونده‌ها، تلاش برای مذاکره با شاکیان و رسیدن به توافق با آنها از جمله موضوعات مورد توجه مدیریت جدید استقلال قرار گرفت تا باشگاه بتواند با کاهش تعهدات و بدهی‌های حقوقی خود، از تکرار اتفاقاتی مانند بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی جلوگیری کند.

استقلال در سال‌های اخیر درگیر پرونده‌های مختلفی در مراجع داخلی و بین‌المللی بوده و برخی از این اختلافات نیز برای این باشگاه تبعات انضباطی و مالی به همراه داشته است. از همین رو، تعیین تکلیف پرونده‌های باز و جلوگیری از شکل‌گیری شکایت‌های جدید می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات مدیریتی و مالی این باشگاه داشته باشد.

متدین پیش از این نیز در صحبت‌های خود پس از انتخاب به عنوان مدیرعامل استقلال، بدهی‌ها و پرونده‌های حقوقی را از جمله مشکلات مهم باشگاه دانسته و تأکید کرده بود که یکی از اولویت‌های مدیریت جدید، مشخص شدن وضعیت این بدهی‌ها و جلوگیری از تکرار مشکلات حقوقی گذشته است.

به نظر می‌رسد مدیریت جدید استقلال قصد دارد در کنار برنامه‌ریزی برای تقویت تیم در نیم‌فصل، ساماندهی پرونده‌های حقوقی و رسیدن به توافق با طلبکاران را نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال کند.