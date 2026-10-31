رئیس پلیس راه استان قم از توقیف ۶۶۸ دستگاه خودرو دارای تخلف سرعت بحرانی در هشت روز ابتدایی آبان‌ماه، با بهره‌گیری از سامانه هوشمند جدید پلیس راه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ روح‌الله شاکری با اشاره به نقش  سامانه هوشمند جدید پلیس راه در شناسایی هوشمند خودروهای پرخطر اظهار داشت: این سامانه با رصد و شناسایی خودروهایی که با سرعت‌های بحرانی در محورهای مواصلاتی تردد می‌کنند، اطلاعات لازم را به‌صورت برخط در اختیار عوامل پلیس راه قرار می‌دهد تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به شناسایی و توقیف این خودروها اقدام شود.

وی تأکید کرد: سرعت‌های بحرانی خط قرمز پلیس راه است و با رانندگانی که با رفتارهای پرخطر، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان قم در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش حوادث رانندگی، برخورد با رانندگان پرخطر و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان است.

منبع:پلیس راه استان قم

برچسب ها: تخلف رانندگان ، پلیس راه استان قم
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