باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ روح‌الله شاکری با اشاره به نقش سامانه هوشمند جدید پلیس راه در شناسایی هوشمند خودروهای پرخطر اظهار داشت: این سامانه با رصد و شناسایی خودروهایی که با سرعت‌های بحرانی در محورهای مواصلاتی تردد می‌کنند، اطلاعات لازم را به‌صورت برخط در اختیار عوامل پلیس راه قرار می‌دهد تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به شناسایی و توقیف این خودروها اقدام شود.

وی تأکید کرد: سرعت‌های بحرانی خط قرمز پلیس راه است و با رانندگانی که با رفتارهای پرخطر، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان قم در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، کاهش حوادث رانندگی، برخورد با رانندگان پرخطر و ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان است.

منبع:پلیس راه استان قم