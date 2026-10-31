تلاقی آوار اخبار منفی با هک تاریخی بایننس، باعث شد تا هرگونه مقاومت خریداران در هم بشکند و فشار فروش مضاعفی بر بازار تحمیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بایننس هک شد و بزرگ‌ترین سرقت تاریخ رقم خورد. برآورد‌های اولیه از ارزش دارایی‌های به‌سرقت رفته به ۶.۳میلیارد دلار رسید. طبق گزارش‌ها، لپ‌تاپ آلوده یکی از کارکنان منشأ نفوذ بوده است. برخی این عملیات را به گروه‌های هکری مرتبط با کره‌شمالی نسبت می‌دهند. به دنبال این اتفاق، ارزش کل بازار رمزارز‌ها با افت ۳.۰۶درصدی، به ۲.۵۹تریلیون دلار کاهش یافت و بیت‌کوین نیز در عرض چند ساعت با افت سنگین ۶.۵۵درصدی مواجه شد. این تکانه نشان داد که تمرکز بیش از حد سرمایه در نهاد‌های متمرکز، در زمان بروز بحران‌های امنیتی می‌تواند بهای سنگینی برای استراتژی‌های معاملاتی به همراه داشته باشد.

شوک سرقت تاریخی به کریپتو

صبا نوبری: بازار‌های مالی دیجیتال در روز‌های پایانی ماه اکتبر، با یکی از بی‌سابقه‌ترین تکانه‌های سیستماتیک تاریخ خود مواجه شده‌اند. انتشار خبر هک ۶.۳‌میلیارد دلاری صرافی بایننس، نه تنها به‌عنوان بزرگ‌ترین سرقت تاریخ کریپتوکارنسی به ثبت رسید، بلکه به‌سرعت انتظارات تورمی معامله‌گران برای تجربه یک ماه صعودی را از بین برد و بازار را با یک ناترازی شدید در عرضه و تقاضا مواجه کرد. در شرایطی که سرمایه‌گذاران خرد و کلان، روی روند صعودی تاریخی بازار در ماه اکتبر که در ادبیات معامله‌گران به «آپتُبر» معروف است حساب ویژه‌ای باز کرده بودند، این ریسک محیطی پیش‌بینی‌نشده باعث استهلاک شدید اعتماد عمومی شد.

سقوط آزاد در تابلوی معاملات

اولین و ملموس‌ترین واکنش بازار به این بحران امنیتی، به شکل یک موج فروش سراسری در تابلوی معاملات نمایان شد. داده‌ها نشان می‌دهد که ارزش کل بازار رمزارز‌ها با افت ۳.۰۶درصدی، به ۲.۵۹تریلیون دلار کاهش یافته است. بیت‌کوین به‌عنوان لنگرگاه و قطب‌نمای بازار، ابتدا تلاش کرد تا سطوح بالای ۸۱ هزار دلار را حفظ کند، اما در پی تشدید نگرانی‌ها و تایید ابعاد هک، در عرض چند ساعت با یک افت سنگین ۶.۵۵درصدی مواجه شد و به کف شش‌هفته‌ای ۷۶ هزار و ۴۱۸ دلار سقوط کرد.

اتریوم، دومین رمزارز بزرگ بازار نیز نتوانست از این توفان در امان بماند و با ریزشی ۳.۵۶ درصدی تا مرز ۲ هزار و ۱۷۸ دلار عقب‌نشینی کرد. در این میان، توکن بومی صرافی بایننس که مستقیما در کانون این بحران قرار داشت، رفتار پرنوسانی را به ثبت رساند. این دارایی دیجیتال که در ابتدا با افت ۵.۱۱ درصدی همراه شده بود، به دلیل هجوم معامله‌گران برای خروج یا پوشش ریسک، شاهد رشد خیره‌کننده ۱۶۷.۶۷ درصدی در حجم معاملات ۲۴ ساعته خود بود. ترکش‌های این ریزش به‌سرعت به سایر بخش‌های بازار نیز اصابت کرد؛ به‌طوری‌که دارایی‌هایی نظیر ریپل با افت ۳.۲درصدی مواجه شدند و نقشه‌های معامله‌گران برای کسب بازدهی در سه‌ماهه پایانی سال را نقش بر آب کردند.

ناترازی نقدینگی

افت قیمت‌ها تنها پوسته ظاهری این بحران بود. در لایه‌های عمیق‌تر بازار، یک قتل‌عام واقعی در موقعیت‌های معاملاتی رخ داد. توقف فوری عملیات برداشت از سوی بایننس، اگرچه یک اقدام امنیتی و نوعی شوک‌درمانی برای جلوگیری از خروج بیشتر سرمایه و ارزیابی خسارت محسوب می‌شد، اما اثر روانی و ساختاری مخربی بر معامله‌گران گذاشت. این انسداد سرمایه، شریان اصلی نقدینگی را مسدود کرد و استراتژی‌های معاملاتی بین‌صرافی را به حالت تعلیق درآورد. گزارش‌ها حاکی از آن است که لیکویید شدن (تصفیه اجباری) موقعیت‌های بیت‌کوین با جهشی ۱۶۶ درصدی به بیش از ۲۵۱.۵۷‌میلیون دلار رسید.

در سطح کلان‌تر، بیش از ۱.۵‌میلیارد دلار از سرمایه معامله‌گران اهرم‌دار در سراسر بازار در یک چشم‌به‌هم‌زدن لیکویید شد که سهم بیت‌کوین ۴۶۸‌میلیون دلار و سهم اتریوم ۳۵۸‌میلیون دلار بود. بیشتر این زیان‌های سنگین متوجه دهک‌های درآمدی خرد و معامله‌گرانی بود که روی افزایش قیمت‌ها شرط‌بندی کرده بودند. آراویند سرینیواسان، از نهاد بازارگردان جی‌اس‌آر، در توصیف این ناترازی شدید نقدینگی اشاره می‌کند که در ساعات اولیه پس از انتشار خبر، شکاف قیمتی خرید و فروش در بیت‌کوین تا ۵ برابر و در اتریوم تا ۲.۵ برابر حالت عادی افزایش یافت. این اعداد به‌وضوح نشان‌دهنده هراس بازارگردان‌ها و خروج آنها از دفتر سفارشات است.

سقوط ریسک‌ها بر سر بازار

برای درک دقیق‌تر رفتار بازار، بررسی این بحران به تنهایی کافی نیست. ریزش سنگین رمزارز‌ها درست در نقطه‌ای رخ داد که ریسک‌های محیطی اقتصاد کلان نیز به بالاترین سطح خود رسیده بودند. بازار پیش از این حادثه، زیر بار فشار‌های ناشی از داده‌های تورمی ایالات‌متحده و سیگنال‌های انقباضی فدرال‌رزرو برای بالا نگه داشتن نرخ‌های بهره، با استهلاک تقاضا روبه‌رو بود. از سوی دیگر، ناامیدی سرمایه‌گذاران از گزارش‌های درآمدی غول‌های فناوری نظیر آلفابت (شرکت مادر گوگل) و همچنین افت سهام سامسونگ به‌رغم ثبت سود‌های رکوردشکن، فضای بازار‌های ریسک‌پذیر را به‌شدت ملتهب کرده بود.

در کنار این عوامل اقتصادی، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و درگیری‌های فزاینده میان ایالات‌متحده و ایران در خاورمیانه نیز به‌عنوان یک کاتالیزور منفی، ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را کاهش داده بود. تلاقی این آوار اخبار منفی با هک تاریخی بایننس، باعث شد تا هرگونه مقاومت خریداران در هم بشکند و فشار فروش مضاعفی بر بازار تحمیل شود.

با این وجود، در میان این حمام خون، یک نقطه روشن و متناقض نیز به چشم می‌خورد و آن جریان ورود سرمایه نهادی است. داده‌ها نشان می‌دهند که صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در ایالات‌متحده، برای چهارمین روز متوالی شاهد ورود سرمایه خالص بوده‌اند و مجموعا ۴۴۰.۸میلیون دلار سرمایه جدید جذب کرده‌اند.

در این میان، صندوق متعلق به شرکت بلک‌راک به‌تنهایی ۴۱۰.۶‌میلیون دلار، صندوق فیدلیتی ۳۵‌میلیون دلار و صندوق بیت‌وایز بالغ بر ۱۰.۱‌میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند. این جریان سرمایه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی نه تنها در برابر این هراس عمومی تسلیم نشده‌اند، بلکه این افت قیمت را به‌عنوان یک فرصت خرید تلقی کرده و در حال انباشت دارایی هستند.

کوچ معامله‌گران به پناهگاه‌های غیرمتمرکز

بحران بایننس بار دیگر یک واقعیت تلخ را به فعالان بازار یادآوری کرد. اعتماد بی‌قیدوشرط به پلتفرم‌های متمرکز، می‌تواند بهای گزافی داشته باشد. همان‌طور که در اقتصاد سنتی، سیاست‌های توزیع رانت یا ارز ترجیحی در بلندمدت به ناکارآمدی و هدررفت منابع می‌انجامد، در دنیای دیجیتال نیز تمرکز بیش از حد سرمایه در یک نقطه واحد، زمینه‌ساز استهلاک اعتماد عمومی و بلوکه شدن دارایی‌هاست. واکنش عملی بازار به این رخداد، فرار سرمایه‌ها به سمت ساختار‌های جایگزین بود. درحالی‌که بخش اعظم تابلوی معاملات در دریایی از رنگ قرمز غرق شده بود، توکن شبکه غیرمتمرکز‌هایپرلیکویید با نماد HYPE، رفتاری کاملا خلاف جهت بازار از خود نشان داد و با رشدی ۱۷ درصدی در یک روز روبه‌رو شد. محرک اصلی این رشد خیره‌کننده، علاوه بر جذابیت ذاتی پلتفرم‌های غیرمتمرکز در روز‌های بحرانی نهاد‌های متمرکز، اعلام همکاری شرکت (Intercontinental Exchange (ICE به عنوان شرکت مادر بورس اوراق بهادار نیویورک با TradeXYZ برای توسعه بازار‌های قرارداد‌های آتی دائمی قانون‌گذاری‌شده در آمریکا با استفاده از زیرساخت‌های هایپرلیکویید بود. این حرکت نشان می‌دهد که جریان هوشمند سرمایه، در حال کوچ به سمت پلتفرم‌هایی است که شفافیت بلاک‌چینی را با استاندارد‌های نهادی ترکیب می‌کنند.

بازار در انتظار بازیابی اعتماد

تحلیلگران ارشد نهاد‌های مالی معتقدند که بازار برای هضم این شوک تاریخی به زمان نیاز دارد و چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان غبارآلود و وابسته به اقدامات ترمیمی بایننس است. جفری کندریک، رئیس بخش تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در بانک استاندارد چارترد معتقد است که روند نزولی قیمت‌ها هنوز جای ریزش بیشتری دارد. وی تاکید می‌کند: «تا زمانی که دارایی‌ها از حالت انجماد خارج نشوند و جزئیات دقیق‌تری از ابعاد این هک منتشر نگردد، بازار به کف حمایتی جدیدی دست نخواهد یافت.» تیم سان، پژوهشگر ارشد گروه هش‌کی (HashKey)، با اشاره به اختلال در مسیر‌های واریز و برداشت، هشدار می‌دهد که این وضعیت توانایی بازارگردان‌ها برای جابه‌جایی سرمایه میان پلتفرم‌های مختلف را فلج کرده است، موضوعی که می‌تواند به نوسانات غیرمنطقی در قیمت‌ها دامن بزند.

در سمت مقابل، برخی تحلیل‌ها نگاه خوش‌بینانه‌تری به ارزش ذاتی شبکه‌ها دارند. بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که رشد تقاضا در اکوسیستم‌هایی مانند بایننس‌اسمارت‌چین متوقف نشده است. بر اساس داده‌های سه‌ماه سوم ۲۰۲۶، استقرار قرارداد‌های هوشمند در این شبکه با جهش ۱۷۳ درصدی به ۱۲.۳میلیون مورد رسیده و حجم معاملات سهام توکنیزه‌شده در آن مرز ۲۵.۶‌میلیارد دلار را لمس کرده است. این کاربردپذیری واقعی نشان می‌دهد که اگر بایننس بتواند به‌سرعت شفافیت را به بازار بازگرداند و با ارائه یک گزارش بررسی دقیق مسیر برداشت‌ها را باز کند، توکن بایننس می‌تواند در محدوده‌های ۷۰۰ تا ۶۸۰ دلار حمایت شود؛ در غیر این صورت، از دست رفتن سطح کلیدی ۷۴۴ دلار، مسیر را برای ریزش تا ۷۲۷ دلار و پایین‌تر هموار خواهد کرد.

بازار به کدام سو می‌رود؟

در شرایط فعلی اکوسیستم رمزارز‌ها در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. هک ۶.۳میلیارد دلاری بایننس، ترکیب‌شده با اهرم‌زدایی خشن بازار و فشار‌های اقتصاد کلان، نشان داد که لایه‌های امنیتی نهاد‌های متمرکز در برابر نفوذ و خطا‌های سیستمی تا چه حد شکننده هستند. اگرچه اقدامات سریع در مسدودسازی بیش از ۲.۳‌میلیارد دلار از دارایی‌های مرتبط و همچنین ورود سرمایه نهادی به صندوق‌های ETF، مانع از فروپاشی کامل ساختار قیمت‌ها شد، اما بازیابی اعتماد عمومی به نهاد‌های متمرکز نیازمند گذشت زمان، شفافیت عملیاتی و اجرای سیاست‌های اعتمادساز پایدار است. معامله‌گران اکنون به این بلوغ رسیده‌اند که در بازار‌های مالی نوین، هیچ نهادی فراتر از ریسک قرار ندارد و مدیریت سرمایه در پناهگاه‌های غیرمتمرکز و کیف‌پول‌های شخصی، تنها استراتژی کارآمد برای در امان ماندن از ترکش‌های این بحران‌های سیستماتیک است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد