باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد شروین اسبقیان در نخستین مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون پارادوومیدانی، با اشاره به اهمیت برگزاری این مجمع در مقطع کنونی اظهار داشت: برگزاری این مجمع از آن جهت اهمیت دارد که در آستانه آغاز فرآیند انتخابات فدراسیون قرار داریم و لازم بود برخی مصوبات و اقدامات قانونی در مجمع عمومی به انجام برسد تا زمینه برای طی مراحل بعدی فراهم شود.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا افزود: باید از ورزشکاران ارزشمند پارادوومیدانی که در این رقابت‌ها افتخارآفرینی کردند، تشکر کنم. این عزیزان با تمام توان جنگیدند و درخشیدند و به اهتزاز درآمدن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی، مایه مباهات و افتخار هر ایرانی است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه تاکنون سه جلسه برای ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی کشور برگزار شده است، تصریح کرد: تمامی ابعاد و موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با جمع‌بندی کارشناسی، زمینه حضور قدرتمند ورزشکاران ایران در بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس فراهم شود. جلسات تخصصی بررسی عملکرد در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا نیز ادامه خواهد داشت تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و بر اساس آن برنامه‌ریزی دقیقی برای پارالمپیک صورت گیرد.

اسبقیان با اشاره به عملکرد ورزش کشور در شرایط دشوار اخیر خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم منصفانه و حرفه‌ای درباره عملکرد ورزش کشور قضاوت کنیم، باید تمامی شرایط و واقعیت‌ها را در نظر بگیریم. ورزش ایران در یک سال فعالیت دولت، عملکرد قابل دفاع و درخشانی داشته و مورد تقدیر مسئولان عالی کشور نیز قرار گرفته است. رهبر جدید انقلاب اسلامی هم در پیام اخیر خود از جامعه ورزش قدردانی کردند.

وی ادامه داد: زمانی که رئیس جمهور متوهم آمریکا از نابودی ایران سخن می‌گوید، ورزشکاران ایرانی در قلب آمریکا به میدان می‌روند و عنوان قهرمانی جهان را کسب می‌کنند. این افتخارات نشان می‌دهد ایران همچنان مقتدرانه ایستاده است و ورزش کشور نیز با وجود همه دشواری‌ها، مسیر موفقیت را ادامه می‌دهد.

معاون وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص کشور در ارزیابی عملکرد ورزشکاران گفت: نباید فراموش کنیم که حدود ۴۰۰ نفر از جامعه ورزش کشور به شهادت رسیده‌اند، بخشی از امکانات و زیرساخت‌های ورزشی زیر بمباران قرار گرفته، اردوهای تیم‌های ملی در دوران جنگ تعطیل شده است و ورزشکاران و کادرهای فنی با محدودیت‌های فراوانی مواجه بوده‌اند. با وجود همه این شرایط، ورزشکاران ما در میادین مختلف درخشیدند و عزتمندانه ظاهر شدند.

اسبقیان با اشاره به افتخارآفرینی اخیر ورزش کشور، اظهار داشت: این موفقیت‌ها حاصل تلاش مجموعه ورزش کشور است. کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها و باشگاه‌ها در این مسیر نقش‌آفرینی کردند. اگر ورزش کشور موفق بوده، این موفقیت متعلق به تمامی ارکان ورزش، از مدیران عالی‌رتبه تا مدیران و مسئولان فعال در دورترین نقاط کشور است.

وی تأکید کرد: البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها نیست. نقاط ضعف نیز با نگاه کارشناسی بررسی خواهد شد و هیچ‌گونه اغماضی در ارزیابی عملکرد وجود نخواهد داشت. هدف اصلی، شناسایی مسائل و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه ورزش ایران در رقابت‌های پیش روست.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنانش، تفکیک رشته پارادوومیدانی و تشکیل فدراسیون مستقل را تصمیمی ارزشمند و راهبردی دانست و گفت: این تصمیم از اقدامات مهم و آینده‌نگرانه در ورزش کشور است که آثار و نتایج مثبت آن در سال‌های آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد. فدراسیون پارادوومیدانی آینده درخشانی دارد و باید با حمایت همه‌جانبه، بستر رشد و توسعه آن را فراهم کنیم.

اسبقیان درباره کاهش تعداد مدال‌های طلای کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا نیز اظهار داشت: کاهش تعداد مدال‌های طلا قطعاً موضوعی قابل بررسی است، اما این مسئله باید در چارچوب ارزیابی‌های تخصصی و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات هر رشته مورد تحلیل قرار گیرد. این موضوع بحث مستقلی دارد و باید با نگاه کارشناسی به آن پرداخت.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فدراسیون پارادوومیدانی در استان‌ها خطاب به مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها تصریح کرد: فدراسیون پارادوومیدانی به تازگی تأسیس شده است و برای شکل‌گیری ساختار منسجم آن، همکاری و حمایت جدی استان‌ها ضروری است. در وهله نخست، باید مکان مناسبی برای استقرار هیأت‌های پارادوومیدانی استان‌ها در نظر گرفته شود.

اسبقیان با تأکید بر اینکه ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند، گفت: به صراحت اعلام می‌کنم تمامی ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۵ روز آینده نسبت به اختصاص مکان مناسب برای هیأت پارادوومیدانی استان خود اقدام کنند. این موضوع باید به‌صورت جدی دنبال شود و وزارت ورزش و جوانان نیز روند اجرای آن را پیگیری خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: هیأت‌های پارادوومیدانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و مدیران کل استان‌ها باید حمایت از این ساختار تازه تأسیس را در اولویت قرار دهند. اختصاص فضای مناسب برای فعالیت هیأت‌ها نخستین گام در مسیر توسعه این رشته است و بی‌توجهی به این مسئولیت از سوی مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. انتظار داریم این مطالبه حداکثر تا ۱۵ روز آینده در تمامی استان‌ها محقق شود.