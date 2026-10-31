رئیس اتاق اصناف ایران گفت:توزیع لاستیک و روغن در کشور تا ۱۲ روز آینده به وضعیت مطلوب می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند توزیع لاستیک و روغن از طریق کارخانه‌ها، واحدهای صنفی و نمایندگی‌ها آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این مشکل تا ۱۲ روز آینده در کشور برطرف شود.

 نوده فراهانی اظهار کرد: از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داده شده است که کالاها در اختیار واحدهای صنفی و نمایندگی‌ها قرار گیرد تا از این طریق به دست مردم برسد.

وی افزود: این روند در حال حاضر در حال شکل‌گیری است و هم از طریق کارخانه‌ها و هم واحدهای صنفی عرضه‌کننده لاستیک و روغن دنبال می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه برخی واحدهای صنفی تاکنون کالا دریافت کرده‌اند و برخی دیگر همچنان در انتظار تأمین هستند، تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای واحدهایی که هنوز موفق به دریافت کالا نشده‌اند، از طریق اتحادیه‌های مربوطه انجام می‌شود و از سوی اتاق اصناف نیز این موضوع از طریق وزارت صمت در حال پیگیری است.

نوده فراهانی ابراز امیدواری کرد با توجه به وعده‌های داده‌شده، مشکل تأمین و توزیع لاستیک و روغن در کشور تا ۱۲ روز آینده برطرف شود.

برچسب ها: توزیع لاستیک ، روغن موتور
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