باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند توزیع لاستیک و روغن از طریق کارخانه‌ها، واحدهای صنفی و نمایندگی‌ها آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این مشکل تا ۱۲ روز آینده در کشور برطرف شود.

نوده فراهانی اظهار کرد: از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داده شده است که کالاها در اختیار واحدهای صنفی و نمایندگی‌ها قرار گیرد تا از این طریق به دست مردم برسد.

وی افزود: این روند در حال حاضر در حال شکل‌گیری است و هم از طریق کارخانه‌ها و هم واحدهای صنفی عرضه‌کننده لاستیک و روغن دنبال می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه برخی واحدهای صنفی تاکنون کالا دریافت کرده‌اند و برخی دیگر همچنان در انتظار تأمین هستند، تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای واحدهایی که هنوز موفق به دریافت کالا نشده‌اند، از طریق اتحادیه‌های مربوطه انجام می‌شود و از سوی اتاق اصناف نیز این موضوع از طریق وزارت صمت در حال پیگیری است.

نوده فراهانی ابراز امیدواری کرد با توجه به وعده‌های داده‌شده، مشکل تأمین و توزیع لاستیک و روغن در کشور تا ۱۲ روز آینده برطرف شود.