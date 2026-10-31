باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان قیاسی، مجری تلویزیون که این روزها اجرای مسابقه «قهرمان» را در شبکه سه سیما بر عهده دارد، درباره تجربه حضور خود در سیستان و بلوچستان گفت: این سفر، به نظر من، شگفت‌انگیزترین سفری بوده که تا امروز تجربه کرده‌ام. به منطقه‌ای از ایران سفر کردیم که در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شده است. بدون تردید، حضور هنرمندان و روایت ظرفیت‌های گوشه‌وکنار این استان جذاب، تاریخی و تمدن‌خیز می‌تواند تأثیر زیادی در شناخت مردم ایران از این منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و اهمیت تمدنی سیستان و بلوچستان افزود: در این سفر با جاذبه‌ها و آثار تاریخی ارزشمندی روبه‌رو شدیم که نشان‌دهنده قدمت و اهمیت این سرزمین است. ازجمله از موزه‌ای بازدید کردیم که آثار تاریخی با قدمت چند هزار سال در آن نگهداری می‌شد. همچنین با روایت‌هایی از مقاومت مردم این منطقه در برابر حضور استعمارگران پرتغالی و انگلیسی آشنا شدیم. این ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، بخشی از هویت ایران هستند و باید بیشتر به آن‌ها پرداخته شود.

قیاسی با تأکید بر ضرورت اصلاح تصویر رسانه‌ای سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: تبلیغات زیادی درباره ناامنی این منطقه صورت گرفته و گاهی چنین تصویری ارائه شده است که امکان سفر و حضور عادی در شهرهای این استان وجود ندارد؛ درحالی‌که آنچه من در زاهدان مشاهده کردم، با این تصویر متفاوت بود و مردم در آرامش به زندگی روزمره خود مشغول بودند.

این مجری تلویزیون با اشاره به نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های مناطق کمتر شناخته‌شده کشور تصریح کرد: پیشنهاد من به‌عنوان کسی که سال‌ها در رسانه فعالیت کرده، این است که ما رسانه‌ای‌ها در معرفی این خطه کم‌کاری کرده‌ایم. به همین دلیل، بسیار خوشحال شدم شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های مختلف در سیستان و بلوچستان حضور یافتند و تلاش کردند ظرفیت‌ها و ویژگی‌های این استان را به مردم ایران معرفی کنند.

قیاسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، مهمان‌نوازی مردم سیستان و بلوچستان را از به یادماندنی‌ترین تجربه‌های خود در این سفر دانست و گفت: مردم این استان بسیار خونگرم و مهمان‌نواز هستند. مهمان‌نوازی آن‌ها صرفاً یک تعارف نیست؛ وقتی به شما می‌گویند باید به خانه ما بیایید، واقعاً از شما دعوت می‌کنند و با تمام وجود از شما پذیرایی می‌کنند.

وی ادامه داد: برای من بسیار جالب بود که مردم این منطقه، فارغ از توانایی مالی خود، با هر آنچه در اختیار دارند از مهمانان پذیرایی می‌کنند. این محبت، بی‌ریا و از صمیم قلب است و نشان می‌دهد که مهمان‌نوازی تا چه اندازه در فرهنگ و سبک زندگی مردم این خطه ریشه دارد.

قیاسی با تأکید بر ضرورت تداوم حضور هنرمندان، ورزشکاران و فعالان رسانه‌ای در استان اظهار کرد: معرفی ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان نباید به یک رویداد یا سفر محدود شود. حضور چهره‌های شناخته‌شده می‌تواند توجه مخاطبان را به این استان جلب کند، اما آنچه اهمیت دارد، ادامه تولید محتوا و پرداختن به ابعاد مختلف فرهنگی، تاریخی و گردشگری آن است.

منبع: رسانه ملی