رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک تهران خواستار شفافیت در حدود اختیارات نهاد‌های تنظیم‌گر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک تهران، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با اشاره به اهمیت پرونده‌های حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال اظهار کرد: اهمیت این موضوع صرفاً به ابطال یک دستورالعمل محدود نمی‌شود، بلکه مسئله اصلی، امکان اتکای کسب‌وکارها به قانون و شناخت دقیق حدود اختیارات نهادهای حکومتی و تنظیم‌گر است.

وی افزود: کسب‌وکارها باید به‌طور دقیق بدانند چه نهادی، بر اساس چه مبنایی و تحت چه شرایطی می‌تواند بر مدل اقتصادی و درآمدی آنها تأثیرگذار باشد. در این میان، رویه قضایی می‌تواند زمینه‌ای برای اصلاح تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها فراهم کند.

رهبرپور با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی میان کسب‌وکارها و نهادهای تنظیم‌گر تصریح کرد: مشروعیت و قانونی بودن مقررات باید پیش از تصویب به‌طور جدی بررسی شود تا برای هر تصمیم یا اصلاح مقررات، نیازی به طرح دعاوی حقوقی طولانی و متعدد نباشد.

رئیس کمیسیون قوانین انجمن تجارت الکترونیک تهران در ادامه با اشاره به ضرورت پاسخگویی متقابل کسب‌وکارها و نهادهای تنظیم‌گر گفت: در فضای پلتفرم‌ها، پاسخگویی نباید صرفاً متوجه کسب‌وکارها باشد، بلکه تنظیم‌گران نیز باید در قبال تصمیمات و مداخلات خود پاسخگو باشند.

وی توضیح داد: کسب‌وکارها باید درباره قیمت نهایی خدمات، کیفیت ارائه خدمت، مفاد قراردادها، الگوریتم‌ها و عملکرد خود پاسخگو باشند؛ در مقابل، نهادهای تنظیم‌گر نیز باید درباره حدود اختیارات قانونی، ضرورت مداخله، تناسب ابزارهای انتخاب‌شده با اهداف موردنظر و نتایج واقعی اقداماتشان توضیح دهند.

رهبرپور تأکید کرد: تحقق تنظیم‌گری مؤثر در عصر پلتفرم‌ها مستلزم آن است که هم کسب‌وکارها در برابر عملکرد خود مسئولیت‌پذیر باشند و هم نهادهای تنظیم‌گر در چارچوب اختیارات قانونی و با رعایت تناسب در مداخلات عمل کنند.

 

 

برچسب ها: تجارت الکترونیک ، کسب وکار
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