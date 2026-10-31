حمیدرضا منتظری با تشریح طرح «نشان‌دار کردن مالیات» گفت: مؤدیان استان با مشارکت مؤثر خود در پرداخت مالیات، در انتخاب پروژه‌های عمرانی منطقه نقش‌آفرینی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا منتظری در نشست مشترک با رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان کشور و هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز فارس، ضمن تقدیر از همکاری مستمر جامعه اصناف اظهار داشت: رویکرد اداره‌کل امور مالیاتی فارس، حرکت به سمت هوشمندسازی و تمرکز بر داده‌محوری است که رویکرد تعاملی سازمان امور مالیاتی کشور با فعالان اقتصادی سبب شده مالیات حدود ۷۵ درصد مؤدیان اصناف و کسبه فارس مشمول مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صفر شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس افزود: در این راستا همچنین مالیات بیش از ۸ درصد دیگر مؤدیان مشاغل و کسبه استان که مشمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ شده‌اند، زیر ۱۰ میلیون تومان شده است.

او به تغییر نگرش مؤدیان مالیاتی به موضوع پرداخت مالیات از نگاه تکلیفی به مشارکتی اشاره کرد و گفت: رویکرد مالیاتی در کشور از حالت صرفاً مقرراتی و تکلیفی، به سمت یک مدل مشارکتی در توسعه تغییر یافته است. در همین راستا، نقش اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در این مسیر، به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی، بسیار حیاتی می‌باشد. 
 
منتظری با اشاره به پروژه‌های «نشاندار مالیاتی» گفت: به دلیل مشارکت مؤثر مؤدیان استان در پرداخت مالیات متعلقه، در سال جاری ۱۸۱ پروژه نیمه تمام استان با ارزش تقریبی ۲ هزارمیلیارد تومان مشمول استفاده از اعتبارات طرح نشان دار شده است. 

او افزود: طرح «نشان دار کردن مالیات» به مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ این امکان را می‌دهد که همزمان با پرداخت مالیات خود، تعیین کنند مالیات پرداختی شان در کدام پروژه عمرانی استان هزینه شود. 

مدیرکل امور مالیاتی فارس به تسهیل فرآیند‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: این اداره کل در راستای ارایه خدمات مطلوب به اصناف و فعالان اقتصادی از تمام ظرفیت‌های قانونی و دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ مالیات‌های مستقیم استفاده خواهد کرد. 

او بر ضرورت آموزش مداوم مؤدیان و فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: جلسات مشترک و مستمر معاونین اداره کل امور مالیاتی فاس و اتاق اصناف برای رفع ابهام و مسایل مالیاتی برگزار می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی فارس در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل با آمادگی کامل، بویژه در آبان ماه زمان ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی و تبصره ماده ۱۰۰، کارگاه‌های آموزشی مالیاتی برای اصناف و بازاریان برگزار می‌کند.

منبع: اصناف فارس

برچسب ها: امور مالیاتی فارس ، پروژه‌های عمرانی ، اصناف
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