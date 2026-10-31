در پی تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر فیرفیلد کالیفرنیا، یک نفر کشته و شش نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های آمریکایی روز شنبه گزارش دادند که در تیراندازی در فروشگاه «اسپیریت هالووین» واقع در یک مرکز خرید در ایالت کالیفرنیا، یک نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش شبکه‌ ای‌بی‌سی، پلیس حدود ساعت ۲۰:۳۰ جمعه شب پس از دریافت گزارش تیراندازی به این فروشگاه در مرکز خرید سولانو تاون سنتر در شهر فیرفیلد اعزام شد.

مأموران در محل هفت نفر را با جراحات ناشی از گلوله پیدا کردند که یکی از آنها بعداً جان باخت. شش مجروح دیگر به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند و دست‌کم سه نفر از آنها در وضعیت وخیم قرار دارند. مقام‌ها هنوز هویت قربانیان را اعلام نکرده‌اند.

دن مارشال، رئیس پلیس فیرفیلد از افرادی که اطلاعاتی درباره این حادثه دارند خواست با اداره پلیس تماس بگیرند.

کارآگاهان در حال گفت‌و‌گو با شاهدان و شناسایی مظنون هستند و تحقیقات درباره این تیراندازی ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: تیراندازی در آمریکا ، پلیس آمریکا
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