شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کندی اینترنت در منطقه برزاوند از توابع شهرستان اردستان استان اصفهان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اینترنت نقش حیاتی و اساسی در زمدگی ما ایفا می‌کند. این شبکه جهانی به ما این امکان را می‌دهد که با افراد و منایع اطلاعاتی حتی در سراسر جهان بتوانیم ارتباط برقرار کنیم و حتی این اطلاعات را به اشتراک بگذاریم. اما این روز‌ها کندی و یا اختلال اینترنت در روستای نیسیان از توابع شهرستان اردستان استان اصفهان کاربران را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام شبکه اینترنت در منطقه برزاوند روستای نیسیان شهرستان اردستان استان اصفهان ضعیف است ویا کند صورت می‌گیرد. لطفا دراین رابطه نیز رسیدگی وپیگیری به عمل آید.

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برچسب ها: اینترنت ، کاربران ، سوژه خبری
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