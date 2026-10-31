شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کندی اینترنت در منطقه برزاوند از توابع شهرستان اردستان استان اصفهان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اینترنت نقش حیاتی و اساسی در زمدگی ما ایفا می‌کند. این شبکه جهانی به ما این امکان را می‌دهد که با افراد و منایع اطلاعاتی حتی در سراسر جهان بتوانیم ارتباط برقرار کنیم و حتی این اطلاعات را به اشتراک بگذاریم. اما این روز‌ها کندی و یا اختلال اینترنت در روستای نیسیان از توابع شهرستان اردستان استان اصفهان کاربران را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است.

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متن پیام شهروندخبرنگار

سلام شبکه اینترنت در منطقه برزاوند روستای نیسیان شهرستان اردستان استان اصفهان ضعیف است ویا کند صورت می‌گیرد. لطفا دراین رابطه نیز رسیدگی وپیگیری به عمل آید.

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