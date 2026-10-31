رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، حفظ زیرساخت‌ها و دارایی‌های حیاتی را تحت تدابیر پدافند غیرعامل ضروری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر پاسدار علی عبداللهی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در پیامی پدافند غیرعامل را هنر پیشگیری، هوشیاری و ایجاد مصونیت پایدار در برابر تهدیدات دانست.

متن به شرح ذیل است:

هفته پدافند غیرعامل در نیرو‌های مسلح، فرصتی برای بازخوانی راهبردی این اصل حیاتی و تجدید میثاق با منظومه دفاعی کشور است. پدافند غیرعامل، هنر پیشگیری، هوشیاری و ایجاد مصونیت پایدار در برابر تهدیدات است و در محیط امنیتی امروز که با تهدیدات نوین، پیچیده، ترکیبی و چندلایه روبه‌روست، به‌مثابه سرمایه راهبردی در صیانت از نیروی انسانی، حفظ زیرساخت‌ها و دارایی‌های حیاتی، امنیت سایبری و استمرار مأموریت‌ها در شرایط جنگ و بحران، نقش بی‌بدیل دارد و بی‌شک با دانش، تعهد و رویکرد پیشگیرانه و پیش‌دستانه است که مسیر امنیت، اقتدار و توسعه پایدار هموارتر می‌گردد.

درس‌آموخته‌های جنگ‌های تحمیلی و ترکیبی آمریکایی صهیونی اخیر علیه ایران اسلامی نشان داد پیاده‌سازی الزامات پدافند غیرعامل در نیرو‌های مسلح، ضرورتی حیاتی و قطعی است؛ الزاماتی که باید در همه ابعاد، متناسب با تهدیدات دشمن، با کاربست شیوه‌های نو و علمی، ظهور و بروز یابد و با پویایی، خلاقیت و نوآوری بر تهدید‌های متنوع و نوپدید غالب آید.

هدف راهبردی، حصول اطمینان از کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء سطح آستانه تحمل، افزایش تاب‌آوری و تداوم کارکرد بخش‌های اصلی نیرو‌های مسلح است و این مهم در سایه پای‌بندی به پدافند غیرعامل قابل دستیابی خواهد بود. آنچه تاکنون موجب حفظ این نظام مقدس شده، به یقین الطاف خداوندی و توجهات حضرت ولی‌عصر (عج‌الله تعالی فرجه الشریف) و تلاش رزمندگانی است که با فکر، صبر و مجاهدتی مخلصانه برای مقابله با تهدیدات ایستاده‌اند.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت هفته پدافند غیرعامل و قدردانی از زحمات شبانه‌روزی و ارزشمند همه عزیزان دست‌اندرکار، تلاشگران و خانواده بزرگ نیرو‌های مسلح، یاد و خاطره شهدای والامقام بویژه شهدای دفاع مقدس دوم و سوم و نبرد هرمز را گرامی می‌دارم.

امید است در راستای تحقق نهضت پدافند غیرعامل، برای ارتقاء آمادگی و افزایش تاب‌آوری در تمامی سطوح نیرو‌های مسلح، با الهام از میراث ماندگار خمینی کبیر (ره)، رهبر شهید (قدس سره الشریف) و تبعیت از تدابیر و رهنمود‌های حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) موفق و پایدار باشید.

 
برچسب ها: پدافند غیرعامل ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء
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