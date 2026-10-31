مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تشریح ضوابط مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: اصل قاچاق در فضای حقیقی و آنلاین یکسان است، اما در جزئیات اعمال مجازات تفاوت‌هایی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تشریح ضوابط مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: اصل قاچاق در فضای حقیقی و آنلاین یکسان است، اما در جزئیات اعمال مجازات تفاوت‌هایی وجود دارد.

وی  اظهار کرد: تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی، ضبط کالا و جریمه را پیش‌بینی کرده است.

خدرویسی با اشاره به رویکرد ستاد در برخورد با پلتفرم‌های آنلاین افزود: دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی تدوین شده و برخورد با سکوها در این چارچوب عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود می‌شود.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ستاد در حال بررسی تفکیک میان پلتفرم‌هایی است که خود عرضه‌کننده کالا هستند و سکوهایی که صرفاً فضای فروش را در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه حجم کشفیات قاچاق در بازار فیزیکی به دلیل گستردگی معاملات چندین برابر فضای مجازی است، تصریح کرد: حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی هدف قاچاق، از جمله پوشاک و لوازم خانگی، تحت نظارت قرار دارند.

خدرویسی در بخش دیگری از این نشست، درباره راهکار تشخیص کالای قانونی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: کالاهایی که از مسیر قانونی وارد کشور شده‌اند، دارای کد ۱۶ رقمی IRC هستند و از طریق استعلام این کد می‌توان اطلاعاتی مانند مبدأ تولید، شماره ساخت، کارخانه تولیدکننده و تاریخ انقضای کالا را بررسی کرد.

وی درباره امکان استعلام اسناد گمرکی نیز اظهار کرد: اطلاعات اولیه پروانه‌ها و پته‌های گمرکی در سامانه جامع تجارت قابل استعلام است.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر نقش پلتفرم‌ها در شفاف‌سازی بازار گفت: ستاد، پلتفرم‌ها را شریک دولت در شفاف‌سازی زنجیره عرضه می‌داند و انتظار دارد مسئولیت‌پذیری و همکاری سکوها در این زمینه تقویت شود.

برچسب ها: قاچاق کالا ، ارز
خبرهای مرتبط
بازار لوازم خانگی در دوراهی تولید و واردات/ از موجودی ۷ میلیون قطعه‌ای تا چالش قاچاق و قدرت خرید مردم + فیلم
توقف کامیون‌ها به ظن قاچاق، معیشت رانندگان را مختل می‌کند
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
تلفن همراه کالای لوکس نیست/ اتاق اصناف پیگیر رفع مشکل رجیستری تلفن‌های همراه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ آبان ماه ۱۴۰۵
هزینه قطعات تا فرسودگی ناوگان/ چرا سفر با قطار گران‌تر شد؟
آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
مدیریت منابع آب در باغات باید در دستور کار قرار گیرد
افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی؛ گامی برای بهبود کشف قیمت یا تشدید نوسانات؟
محدودیت برق‌رسانی به صنایع نداریم
بهبود جایگاه ترانزیتی ایران با حمل یکسره کالا
بورس در دوراهی اصلاح و بازگشت؛ حمایت ۷.۵ میلیون واحدی در کانون توجه+ عکس
۵۰۰ همت درآمد مالیاتی و گمرکی دولت با واردات غیررسمی از دست رفت
ادامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با حفاری چاه سیزدهم سکوی B
آخرین اخبار
توسعه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و کشور‌های آفریقایی برای تقویت امنیت غذایی
پرداخت خسارات مردم با هوشمندسازی بیمه شفاف می‌شود
۴۳۳ هزار انشعاب غیرمجاز برق از ابتدای امسال جمع آوری شده است
ریزش بورس در آغاز هفته کاری
بارش باران در حوضه‌های آبریز سد‌های تهران و البرز
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ آبان ماه ۱۴۰۵
ساماندهی پلتفرم‌های فروش متری مسکن در دستور کار قرار گرفت
مطالبات گندم‌کاران تا چند روز آینده تسویه می‌شود/ پرداخت بیش از ۹۰ درصد مطالبات
۵۰۰ همت درآمد مالیاتی و گمرکی دولت با واردات غیررسمی از دست رفت
آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
تجارت ۹۴۰ میلیون دلاری ایران و آفریقا باید توسعه پیدا کند
پیشرفت ۹۲ درصدی اصلاح لوازم اندازه‌گیری چاه‌های کشاورزی
نقشه راه جدید دیپلماسی کشاورزی ایران و آفریقا ترسیم شد
محدودیت برق‌رسانی به صنایع نداریم
بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده از جنگ اولویت ملی است
ادامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با حفاری چاه سیزدهم سکوی B
بهبود جایگاه ترانزیتی ایران با حمل یکسره کالا
بورس در دوراهی اصلاح و بازگشت؛ حمایت ۷.۵ میلیون واحدی در کانون توجه+ عکس
افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی؛ گامی برای بهبود کشف قیمت یا تشدید نوسانات؟
هزینه قطعات تا فرسودگی ناوگان/ چرا سفر با قطار گران‌تر شد؟
مدیریت منابع آب در باغات باید در دستور کار قرار گیرد
چشم بازار سهام به معاملات شنبه؛ روند بازار سهام به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟
بارش باران و وزش باد شدید تا سه روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه‌های قزوین ـ کرج و تهران ـ شمال
گام جدید دولت برای ساماندهی تجارت ملوانی در هرمزگان
تقویت تشدید نقش نظارتی بر صنعت طلا/توسعه پلتفرم‌های طلا درچارچوب قانونی امکان‌پذیر است
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۸ آبان