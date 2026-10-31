باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تشریح ضوابط مقابله با عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی گفت: اصل قاچاق در فضای حقیقی و آنلاین یکسان است، اما در جزئیات اعمال مجازات تفاوت‌هایی وجود دارد.

وی اظهار کرد: تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی، ضبط کالا و جریمه را پیش‌بینی کرده است.

خدرویسی با اشاره به رویکرد ستاد در برخورد با پلتفرم‌های آنلاین افزود: دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی تدوین شده و برخورد با سکوها در این چارچوب عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود می‌شود.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ستاد در حال بررسی تفکیک میان پلتفرم‌هایی است که خود عرضه‌کننده کالا هستند و سکوهایی که صرفاً فضای فروش را در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه حجم کشفیات قاچاق در بازار فیزیکی به دلیل گستردگی معاملات چندین برابر فضای مجازی است، تصریح کرد: حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی هدف قاچاق، از جمله پوشاک و لوازم خانگی، تحت نظارت قرار دارند.

خدرویسی در بخش دیگری از این نشست، درباره راهکار تشخیص کالای قانونی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی گفت: کالاهایی که از مسیر قانونی وارد کشور شده‌اند، دارای کد ۱۶ رقمی IRC هستند و از طریق استعلام این کد می‌توان اطلاعاتی مانند مبدأ تولید، شماره ساخت، کارخانه تولیدکننده و تاریخ انقضای کالا را بررسی کرد.

وی درباره امکان استعلام اسناد گمرکی نیز اظهار کرد: اطلاعات اولیه پروانه‌ها و پته‌های گمرکی در سامانه جامع تجارت قابل استعلام است.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر نقش پلتفرم‌ها در شفاف‌سازی بازار گفت: ستاد، پلتفرم‌ها را شریک دولت در شفاف‌سازی زنجیره عرضه می‌داند و انتظار دارد مسئولیت‌پذیری و همکاری سکوها در این زمینه تقویت شود.