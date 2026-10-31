باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام ابراهیمی، بازیگر سریال «دیوار دفاعی»، با اشاره به تجربه مثبت همکاری با احمد کاوری، کارگردان این مجموعه، گفت: شناختی که از شیوه کار و فضای حرفه‌ای این گروه داشتم، باعث شد با علاقه و اطمینان بیشتری پیشنهاد حضور در «دیوار دفاعی» را بپذیرم.

وی درباره دلایل انتخاب این نقش اظهار کرد: برای من، در درجه نخست مهم است که فیلم‌نامه را بخوانم و بعد درباره سایر مسائل صحبت کنم. وقتی فیلم‌نامه «دیوار دفاعی» را خواندم، با نقش بسیار جذابی مواجه شدم و بلافاصله برای همکاری اعلام آمادگی کردم.

ابراهیمی درباره شخصیتی که در این سریال نقش آن را ایفا می‌کند، گفت: رابرت جیکاک مستشرق و محقق انگلیسی است که با شرکت نفت ارتباط دارد. او سال‌ها پیش از گسترش تأسیسات نفتی، در بیابان‌های جنوب و جنوب غرب ایران رفت‌وآمد داشته، به زبان فارسی مسلط بوده و با ادبیات و مردم ایران آشنایی داشته است. درمجموع، با شخصیتی روبه‌رو هستیم که ازنظر تاریخی نیز وجود داشته است.

وی افزود: با کمک آقای کاوری تلاش کردیم ویژگی‌های مهم این شخصیت را شناسایی کنیم و بخش‌هایی را که می‌توانست به شکل‌گیری نقش در سریال کمک کند، به اجرا درآوریم. برای من، همین ویژگی‌های متفاوت و خاص رابرت جیکاک بود که ایفای این نقش را جذاب می‌کرد.

این بازیگر با اشاره به علاقه خود به مطالعه و تاریخ اظهار کرد: من عاشق مطالعه‌ام و رمان و تاریخ را بسیار دوست دارم. معمولاً بدون کتاب جایی نمی‌روم و همیشه دست‌کم دو کتاب همراهم است. کتاب خواندن و فیلم دیدن برای من فقط علاقه شخصی نیست، بلکه بخشی از وظایف حرفه‌ای‌ام به شمار می‌رود.

ابراهیمی ادامه داد: پیش از حضور در این سریال نیز درباره آن مقطع تاریخی اطلاعاتی داشتم، هرچند این اطلاعات کامل نبود. برای شناخت بیشتر فضای تاریخی و ویژگی‌های شخصیتی که قرار بود بازی کنم، مطالعاتم را ادامه دادم. کتاب‌های متعددی درباره حضور انگلیسی‌ها در ایران نوشته شده که برخی از آنها به فارسی ترجمه نشده‌اند و دسترسی به همه منابع برایم ممکن نبود؛ بااین‌حال، مطالعاتم در کنار اطلاعات قبلی به شناخت بهتر آن دوره کمک کرد.

ابراهیمی درباره تماشای سریال و بازخورد مخاطبان نسبت به بازی خود گفت: معمولاً کار‌هایی را که بازی می‌کنم، تماشا نمی‌کنم. وقتی سر صحنه با کارگردان، فیلم‌بردار، صدابردار، گریمور و سایر عوامل هماهنگ هستم و وظیفه‌ام را به‌درستی انجام می‌دهم، تماشای دوباره نتیجه کار برایم چندان لذت‌بخش نیست. اما «دیوار دفاعی» را تماشا می‌کنم، چون شخصیت عجیب‌وغریب و متفاوت رابرت جیکاک را بسیار دوست دارم. این سریال را همراه همسرم دنبال می‌کنم و پخش آن برایم جذاب است.

این بازیگر در ادامه، چالش‌برانگیز بودن نقش را مهم‌ترین معیار خود برای انتخاب آثار سینمایی و تلویزیونی دانست و گفت: اگر نقشی چالش نداشته باشد، به نظرم چیزی برای ارائه به بازیگر ندارد. نقش باید او را درگیر کند و وادار سازد برای شناخت شخصیت و رسیدن به اجرای درست، با آن کلنجار برود.

وی ادامه داد: وقتی نقش چالش دارد، بازیگر باید با آن بجنگد تا بتواند آن را از آنِ خود کند. همین مسیر است که کار را جذاب می‌کند. در مقابل، نقش‌هایی که صرفاً حضور معمولی یک شخصیت را نشان می‌دهند، برای من جذابیت چندانی ندارند. ازنظر من، نقش واقعی باید ویژگی‌ها، پیچیدگی و مسیری داشته باشد که بازیگر بتواند در آن چیزی برای کشف کردن و ارائه دادن پیدا کند.

منبع: رسانه ملی