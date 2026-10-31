مقام‌های ارشد قطر و کویت در گفت‌وگویی تلفنی درباره تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها رایزنی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه قطر اعلام کرد شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر خارجه کویت درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرده است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، دو طرف آخرین تحولات منطقه به‌ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کردند.

نخست‌وزیر قطر نیز حمایت کشورش از تمامی تلاش‌های دیپلماتیک را برای دستیابی به راه‌حلی که آزادی کشتیرانی را تضمین کند و زمینه‌ساز توافقی جامع برای تحقق صلح پایدار در منطقه باشد، مورد تأکید قرار داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزارت خارجه قطر ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
عراقچی: در حال حاضر نیازی به دیدار با آمریکایی‌ها نمی‌بینیم
بازگشت میانجی‌گران قطری به تهران برای پیشبرد توافق میان ایران و آمریکا
ادعا‌های تکراری ترامپ درباره توافق با ایران و پایان جنگ
آکسیوس: مذاکرات میانجی‌گران قطری در تهران همچنان ادامه دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نامه از واشنگتن، میانجی از دوحه
آکسیوس: مذاکرات میانجی‌گران قطری در تهران همچنان ادامه دارد
فرانسه در آستانه موج جدید ناآرامی‌ها؛ دولت از برخورد قاطع خبر داد
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
استعفای سفرای لهستان در چین و رومانی در پی بحران سیاسی این کشور
آمریکا فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به اوکراین را تأیید کرد
درگیری مسلحانه در مرز اردن و سوریه
زلنسکی از برگزاری مذاکرات مهم در ترکیه خبر داد
کره شمالی: تحریم‌ها به خلع سلاح هسته‌ای منجر نخواهد شد
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی توافق‌نامه‌ای برای همکاری در منطقه قطب شمال امضا کردند
آخرین اخبار
زلنسکی وارد استانبول شد
رایزنی وزرای خارجه قطر و کویت درباره کاهش تنش‌های منطقه‌ای
تیراندازی در فروشگاهی در کالیفرنیا یک کشته و ۶ زخمی بر جا گذاشت
برنامه دولت ترامپ برای اخراج پناهجویان افغانستانی به پاکستان
هشدار وزیر خارجه مصر درباره پیامدهای تشدید تنش‌ها
درگیری مسلحانه در مرز اردن و سوریه
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وال‌استریت ژورنال: حملات ایران میلیارد‌ها دلار به پایگاه‌های آمریکا خسارت وارد کرد
هشدار امام جمعه بغداد نسبت به قطع روابط بغداد و تهران
رئیس‌جمهور لهستان خواستار نشست اضطراری درباره تنش‌های سیاسی شد
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی توافق‌نامه‌ای برای همکاری در منطقه قطب شمال امضا کردند
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
فرانسه در آستانه موج جدید ناآرامی‌ها؛ دولت از برخورد قاطع خبر داد
استعفای سفرای لهستان در چین و رومانی در پی بحران سیاسی این کشور
کره شمالی: تحریم‌ها به خلع سلاح هسته‌ای منجر نخواهد شد
آمریکا فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به اوکراین را تأیید کرد
نامه از واشنگتن، میانجی از دوحه
آکسیوس: مذاکرات میانجی‌گران قطری در تهران همچنان ادامه دارد
زلنسکی از برگزاری مذاکرات مهم در ترکیه خبر داد
سیل در شرق سوریه جان هفت نفر از جمله پنج کودک را گرفت
انتخابات ۲۰۲۶؛ بازتاب شکاف در رژیم اسرائیل
آمریکا دستور خروج کارکنان غیرضروری خود از عربستان را صادر کرد
عربستان طی ۲۴ ساعت ۹۳ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
پاکستان: با احتیاط نسبت به میانجیگری میان ایران و آمریکا خوشبین هستیم
حملات اوکراین صادرات گازوئیل روسیه را تهدید می‌کند
یمن از تسلط بر منطقه‌ای در استان لحج خبر داد
بلومبرگ: قانون‌گذاران آمریکایی خواستار پاسخ‌گویی هگست درباره جنگ علیه ایران می‌شوند
اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در ایتالیا
تعطیلی موقت سواحل چند منطقه امارات در پی آلودگی نفتی
آکسیوس: حمله نظامی، محور اصلی نشست ترامپ با فرمانده سنتکام نبود