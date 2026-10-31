باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه قطر اعلام کرد شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر خارجه کویت درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرده است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، دو طرف آخرین تحولات منطقه به‌ویژه تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی‌های مشترک برای کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کردند.

نخست‌وزیر قطر نیز حمایت کشورش از تمامی تلاش‌های دیپلماتیک را برای دستیابی به راه‌حلی که آزادی کشتیرانی را تضمین کند و زمینه‌ساز توافقی جامع برای تحقق صلح پایدار در منطقه باشد، مورد تأکید قرار داد.

منبع: الجزیره