باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل‌محمدی امروز شنبه در نخستین نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا گفت: این شبکه می‌تواند با تعیین مسئولان پیگیری در دو طرف، زمینه شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رفع موانع تجاری و بانکی و تبدیل ظرفیت‌های موجود به پروژه‌های اجرایی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه در این نشست زمینه‌های همکاری زیادی مطرح شد، افزود: انتظار می‌رود نتایج تصمیم‌های این نشست در ادامه همکاری‌ها و طی یک سال آینده به‌صورت ملموس نمایان شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تجربه ایران در حفظ امنیت غذایی با وجود چالش‌های اقلیمی، کم‌آبی و خشکسالی، ابراز امیدواری کرد همکاری‌های مشترک با کشورهای آفریقایی به تقویت امنیت غذایی پایدار در هر دو طرف منجر شود.

گل‌محمدی، مشارکت پایدار در تولید محصولات، توسعه تجارت متوازن، انتقال فناوری و آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی را از محورهای مهم همکاری‌های آینده برشمرد و گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با برخورداری از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و نیروی انسانی متخصص، آمادگی دارد در زمینه آموزش نیروهای انسانی، انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای آفریقایی همکاری کند.

وی درباره مباحث مطرح‌شده در سه پنل تخصصی این نشست افزود: برآوردهای ارائه‌شده از ظرفیت گردش مالی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلاری در مناسبات اقتصادی ایران و آفریقا حکایت دارد و با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم تقویت دانش و سازوکارهای مرتبط با بیمه، مسائل بانکی، تعهدات ارزی و مدیریت ریسک است. در این زمینه، تشکیل صندوق مشترک میان ایران و کشورهای آفریقایی می‌تواند به توسعه تجارت و تسهیل مبادلات کمک کند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره محورهای پنل زنجیره ارزش و نهاده‌های کشاورزی نیز به ظرفیت واردات نهاده‌های دامی از جمله ذرت و کنجاله از کشورهای آفریقایی و همچنین محصولاتی مانند قهوه، چای و بادام هندی اشاره کرد و پیشنهاد داد امکان واردات و کشت محصولات جدیدی مانند ماکادمیا در ایران نیز بررسی شود.

به گفته وی، صادرات دانش فنی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، انتقال فناوری‌های مرتبط با تولید بذر، واکسن و نهاده‌های فناورانه، ارائه دستورالعمل‌های کودی و روش‌های کنترل آفات و همچنین صادرات ترکیبات آفت‌کش با منشأ طبیعی از دیگر زمینه‌های توسعه همکاری‌هاست. در حوزه واکسن نیز صادرات محصول، انتقال دانش فنی و تولید مشترک با کشورهای آفریقایی قابل پیگیری است.

گل‌محمدی در مورد مباحث پنل سوم درباره انتقال فناوری‌های نوین، افزود: ایران در حوزه‌هایی مانند سامانه‌های نوین آبیاری، ماشین‌آلات کشاورزی و اصلاح نژاد دام از تجربه و توانمندی مناسبی برخوردار است و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بخش کشاورزی می‌توانند با حضور در کشورهای آفریقایی از جمله کنیا، زمینه تأسیس شرکت و ارائه خدمات و فناوری‌های خود را فراهم کنند.

وی به ظرفیت همکاری در تولید گوشت، صادرات جنین دام و انتقال فناوری‌های مرتبط با دامپروری اشاره کرد و گفت: شرکت‌های موفق ایرانی در این حوزه می‌توانند در توسعه فعالیت‌های دامپروری و ارتقای تولید در کشورهای آفریقایی نقش‌آفرینی کنند.