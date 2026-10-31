باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس ارزیابی جدید سیا که واشنگتن‌پست آن را منتشر کرده، ایران برای چندین ماه ذخایر غذایی و سوخت در اختیار دارد و همچنان توان ادامه مقاومت در برابر فشار‌ها و حملات آمریکا را حفظ کرده است. این ارزیابی در ادامه گزارش اردیبهشت‌ماه سیا درباره توان چهارماهه ایران برای مقاومت ارائه شده است.

در صورت حمله مجدد آمریکا، پاسخ ایران می‌تواند شامل محدودیت بیشتر تردد در تنگه هرمز، افزایش هزینه‌های اقتصادی، حملات شدیدتر به اهداف آمریکایی و عملیات سایبری باشد. همچنین دریای سرخ، کانال سوئز، دیگر شریان‌های حیاتی و کابل‌های زیردریایی انتقال داده نیز در زمره ظرفیت‌های راهبردی مورد توجه ایران و متحدان منطقه‌ای آن قرار دارند.