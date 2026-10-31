باشگاه خبرنگاران جوان - در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی آزادکار کشورمان در مرحله نیمه نهایی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان مقابل جبرائیل حاجی‌اف از آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۵ به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

نخودی برای کسب مدال طلا مقابل لوی هاینس از آمریکا قرار می‌گیرد.

نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد و راهی یک چهارم نهایی شد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد