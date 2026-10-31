دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز در ورزشگاه وطنی قائمشهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف یکدیگر رفتند.  

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، محمد مهدی زارع، دانیال ایری، مجید عیدی، مهدی تیکدری نژاد، پویا پورعلی، پویا لطیفی فر، محمد مهدی محبی، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور 

ترکیب تیم فوتبال نساجی 

امید امیری، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع‌زاده، امیرمسعود سرآبادانی، افشین صادقی، علیرضا آراسته، صادق بوصبیح، جواد آقایی‌پور، یعقوب براجعه، محمد حسین‌زاده و ایمان اکبری

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۲: ارسال بازیکن پرسپولیس را گلر نساجی در اختیار گرفت.

دقیقه ۶: ارسال ضربه کرنر بازیکن نساجی را مدافع پرسپولیس به کرنر فرستاد.

دقیقه ۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن نساجی را مهاجم این تیم به بالای دروازه پرسپولیس زد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن نساجی را علیپور به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۲: ضربه فنی محبی با اختلاف کم به بیرون از دروازه نساجی رفت.

دقیقه ۱۴: ارسال بازیکن نساجی را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۲: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پرسپولیس را گلر نساجی دریافت کرد.

دقیقه ۲۵: ارسال بازیکن نساجی را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۶: پاس بیفوما در موقعیت آفساید به علیپور رسید و کمک داور هم آفساید مهاجم پرسپولیس را اعلام کرد.

دقیقه ۲۹: شوت بازیکن نساجی به بالای دروازه پرسپولیس رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۲: ارسال بازیکن نساجی را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۴: ارسال بیفوما را علیپور به پای دروازه نساجی زد و موقعیت خوب گلزنی برای پرسپولیس از دست رفت.

دقیقه ۴۳: ضربه سر دانیال ایری به بالای دروازه نساجی رفت.

دقیقه ۴۵+۲: ارسال بازیکن نساجی را نیازمند با کمک تیر دروازه دفع کرد.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم نساجی مازندران
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
ماموریت پرسپولیس برای باز پس گیری صدر در شهر خسته/ تقابل پیکان با تیم بدون سرمربی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نساجی مازندران
مصدومیت بلای جان پرسپولیسی‌ها در آستانه بازی با نساجی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نخودی فینالیست شد/ فیروزپور در رده بندی، والی زاده و یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
ماموریت پرسپولیس برای باز پس گیری صدر در شهر خسته/ تقابل پیکان با تیم بدون سرمربی
برنامه رقابت وزنه برداران ایران در مسابقات جهانی
استعفای سرمربی ملوان رد شد
نخودی فینالیست شد
بزرگترین ظلم به نمایندگان ما گرفتن حق میزبانی در آسیاست/ تیم‌های ما شانسی برای صعود ندارند
مراسم معارفه مدیر عامل استقلال برگزار شد
پرسپولیس ۰ - ۰ نساجی مازندران/ گزارش زنده بازی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نساجی مازندران
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
آخرین اخبار
جوان طلایی شد + فیلم
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
پرسپولیس ۰ - ۰ نساجی مازندران/ گزارش زنده بازی
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
از درخشش کاراته‌کا‌های کشورمان در مسابقات روسیه تا نتایج رقابت‌های لیگ برتر فوتسال
امیرحسین فیروزپور راهی رده بندی شد
میلاد والی زاده به جدول شانس مجدد برگشت
نخودی فینالیست شد
از تنش آنجلوتی و بارسا تا حمایت یوفا از رقیب اینفانتینو + فیلم
اسبقیان: استان‌ها ظرف ۱۵ روز برای هیأت‌های پارادوومیدانی مکان اختصاص دهند
استقلال با یک غایب مقابل الشمال قطر
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
آموزش نحوه صحیح «میل» زدن در زورخانه + فیلم
جلسه حقوقی در باشگاه استقلال پیرامون پرونده‌های شکایتی
استارت تیم ملی والیبال ساحلی با شکست کنگو
تاجرنیا: استقلال با متدین می‌تواند از این هم بهتر شود+ فیلم
متدین: توسعه زیرساخت‌ها و فوتبال پایه از اولویت‌های استقلال است+فیلم
نخودی فینالیست شد/ فیروزپور در رده بندی، والی زاده و یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
گلستان قهرمان نخستین دوره رقابت‌های " تکبال " کشور 
مراسم معارفه مدیر عامل استقلال برگزار شد
توافق ایران و سنگال برای تدوین تفاهم‌نامه همکاری در حوزه ورزش و جوانان
استعفای سرمربی ملوان رد شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ نخودی با پیروزی آغاز کرد
پاکدامن قهرمان سابر بزرگسالان کشور شد؛ درخشش دو چهره جوان روی سکو
کاراته در روسیه توفانی آغاز کرد
برنامه رقابت وزنه برداران ایران در مسابقات جهانی
عرب: اسکیت هاکی ورزش پولدار‌ها نیست؛ بازیکنانی داریم که از تبریز با اتوبوس می‌آیند+فیلم
صدقی: بلاتکلیفی اعزام به المپیک دانشجویی، فرصتی تاریخی را تهدید می‌کند+فیلم
بزرگترین ظلم به نمایندگان ما گرفتن حق میزبانی در آسیاست/ تیم‌های ما شانسی برای صعود ندارند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نساجی مازندران