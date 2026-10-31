باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال امروز ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف یکدیگر رفتند.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس

پیام نیازمند، محمد مهدی زارع، دانیال ایری، مجید عیدی، مهدی تیکدری نژاد، پویا پورعلی، پویا لطیفی فر، محمد مهدی محبی، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور

ترکیب تیم فوتبال نساجی

امید امیری، ابوالفضل کوهی، هومن ربیع‌زاده، امیرمسعود سرآبادانی، افشین صادقی، علیرضا آراسته، صادق بوصبیح، جواد آقایی‌پور، یعقوب براجعه، محمد حسین‌زاده و ایمان اکبری

دقایق حساس بازی

دقیقه ۲: ارسال بازیکن پرسپولیس را گلر نساجی در اختیار گرفت.

دقیقه ۶: ارسال ضربه کرنر بازیکن نساجی را مدافع پرسپولیس به کرنر فرستاد.

دقیقه ۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن نساجی را مهاجم این تیم به بالای دروازه پرسپولیس زد.

دقیقه ۱۰: ارسال ضربه کرنر بازیکن نساجی را علیپور به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۲: ضربه فنی محبی با اختلاف کم به بیرون از دروازه نساجی رفت.

دقیقه ۱۴: ارسال بازیکن نساجی را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۲: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن پرسپولیس را گلر نساجی دریافت کرد.

دقیقه ۲۵: ارسال بازیکن نساجی را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۶: پاس بیفوما در موقعیت آفساید به علیپور رسید و کمک داور هم آفساید مهاجم پرسپولیس را اعلام کرد.

دقیقه ۲۹: شوت بازیکن نساجی به بالای دروازه پرسپولیس رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۲: ارسال بازیکن نساجی را نیازمند در اختیار گرفت.

دقیقه ۳۴: ارسال بیفوما را علیپور به پای دروازه نساجی زد و موقعیت خوب گلزنی برای پرسپولیس از دست رفت.

دقیقه ۴۳: ضربه سر دانیال ایری به بالای دروازه نساجی رفت.

دقیقه ۴۵+۲: ارسال بازیکن نساجی را نیازمند با کمک تیر دروازه دفع کرد.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.