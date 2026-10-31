باشگاه خبرنگاران جوان - در وزن ۵۷ کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید.

وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد و به جدول شانس مجدد بازگشت.

والی زاده در ابتدا در مقابل سگورا گرور از گواتمالا قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی باید با موتالیف از روسیه مبارزه کند و درصورت گذر از این حریف در رده بندی به مصاف اسلام بازرگانوف از آذربایجان می‌رود.