ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از تعیین تکلیف پرونده ۲۶ هزار متقاضی بلاتکلیف سال ۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس اطلاعیه صادرشده از سوی این ستاد در راستای ساماندهی پرونده‌های بلاتکلیف و جلوگیری از تداخل اطلاعات ثبت‌نام متقاضیان، وضعیت پرونده بیش از ۲۶ هزار نفر از متقاضیان سال ۱۴۰۴ که بیش از یک سال در مرحله پذیرش باقی مانده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این اطلاعیه، برخی از این متقاضیان با وجود ثبت‌نام در طرح، خودروی خود را به مراکز اسقاط تحویل نداده بودند یا اقدامات مربوط به پیشبرد پرونده آنها از سوی مراکز در سامانه ثبت نشده بود، از همین رو، ستاد نوسازی ناوگان با شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن برای استعلام وضعیت این پرونده‌ها مکاتبه کرد.

نتایج استعلام‌ها نشان داد حدود ۲۲ هزار نفر از متقاضیان مورد بررسی، فاقد هرگونه پرونده یا واریز وجه نزد خودروساز مربوطه بوده‌اند؛ به همین دلیل وضعیت ثبت‌نام آنها به حالت «ثبت‌نام عمومی» بازگردانده شده است.

در عین حال، در صورتی که متقاضیان بازگردانده‌شده به ثبت‌نام عمومی مدعی پرداخت وجه به خودروساز و داشتن پرونده نزد شرکت مربوطه باشند، مراکز اسقاط موظف‌اند موضوع را به همراه مدارک پرداخت و مستندات پرونده، طی مکاتبه رسمی به انجمن مراکز اسقاط اعلام کنند تا پس از بررسی و احراز شرایط، اقدامات لازم برای رسیدگی به پرونده انجام شود.

همچنین طبق تصمیم جدید ستاد نوسازی ناوگان، متقاضیانی که از این پس در فرآیند پذیرش و انتخاب مرکز اسقاط قرار می‌گیرند، از تاریخ فراخوان خودروساز ۶۰ روز فرصت دارند خودروی خود را به مرکز اسقاط مربوطه تحویل دهند.

بر این اساس، در صورت مراجعه نکردن و تحویل ندادن خودرو در مهلت تعیین‌شده، وضعیت ثبت‌نام متقاضی به «ثبت‌نام عمومی» تغییر خواهد کرد.بر این اساس تمامی مراکز اسقاط مکلف شده‌اند مفاد این تصمیم را به اطلاع متقاضیان برسانند و اطلاعیه مربوطه را از تاریخ صدور در محل مناسب و در معرض دید مراجعان نصب کنند.

بر اساس اعلام ستاد نوسازی ناوگان، مسئولیت مراجعه و تحویل خودرو در مهلت مقرر بر عهده متقاضیان است و این ستاد و مراکز اسقاط در قبال عدم تحویل خودرو در موعد تعیین‌شده و پیامدهای ناشی از آن مسئولیتی نخواهند داشت.