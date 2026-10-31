باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ میکائیل صادقلو فرمانده انتظامی شهرستان جلفا با بیان اینکه امنیت پایدار و حفظ اموال مردم خط قرمز پلیس است، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت اماکن خصوصی و شبکه توزیع برق در حوزه استحفاظی هادیشهر، موضوع به دلیل ایجاد نارضایتی و اخلال در خدمات عمومی، به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ هادیشهر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از شگرد‌های نوین پلیسی، انجام کار‌های اطلاعاتی دقیق و گشت‌زنی‌های هدفمند در نقاط جرم‌خیز، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شدند و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم، او را پیش از هرگونه فرصتی برای فرار، در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی جلفا تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیس و در مواجهه با ادله و مستندات، به ۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی و شبکه انتقال نیرو اعتراف کرد که ارزش ریالی اموال مسروقه طبق برآورد کارشناسان، ۱۲ میلیارد ریال ارزیابی شده است.

سرهنگ صادقلو خاطرنشان کرد: بخشی از اموال مسروقه کشف و به مال‌باختگان تحویل داده شد و متهم نیز پس از تکمیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی گردید.

سرهنگ صادقلو در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش مشارکت اجتماعی در ارتقای امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم، به شهروندان توصیه کرد: حفاظت از اموال و دارایی‌ها تنها وظیفه پلیس نیست و شهروندان باید با رعایت دقیق نکات ایمنی، بستر‌های جرم را برای مجرمان محدود کنند.

وی افزود: صاحبان اماکن خصوصی، باغ‌ویلا‌ها و کارگاه‌های تولیدی باید نسبت به تجهیز این مکان‌ها به سیستم‌های حفاظتی از قبیل دوربین‌های مداربسته، دزدگیر‌های استاندارد، نرده‌های حفاظ و روشنایی کافی در شب اقدام کنند تا ضریب امنیت بالا برود؛ چراکه سهل‌انگاری در نگهداری اموال، اصلی‌ترین عامل ترغیب سارقان است.

فرمانده انتظامی جلفا همچنین از متولیان امر و دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست تا نسبت به ایمن‌سازی تجهیزات و شبکه‌های انتقال در مناطق کم‌تردد و حاشیه شهر حساسیت بیشتری نشان دهند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با استفاده از تمام توان و ظرفیت‌های خود، اجازه نخواهد داد که مخلان نظم و امنیت عمومی، آرامش مردم را سلب کنند و شهروندان عزیز هرگونه مورد مشکوک در ساعات مختلف شبانه‌روز را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.