باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ در تلاش برای جلوگیری از شکست جمهوری‌خواهان، برنامه سخنرانی‌های انتخاباتی خود را تغییر داده و تنها در ماه جاری میلادی در ۲۵ تجمع انتخاباتی شرکت کرده است؛ با این حال، اعتراض رأی‌دهندگان حتی در گردهمایی‌های انتخاباتی او نیز ادامه دارد و در فلوریدا چندین بار سخنرانی‌اش را مختل کرد.

بر اساس نظرسنجی‌های مورد اشاره، محبوبیت ترامپ به ۳۵ درصد کاهش یافته و بیش از ۶۰ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد اقتصادی دولت و ادامه جنگ ناراضی هستند. پیش‌بینی‌ها نیز از احتمال افزایش ۱۲ تا ۲۵ کرسی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان حکایت دارد؛ نتیجه‌ای که می‌تواند شکست سنگینی برای جمهوری‌خواهان به همراه داشته باشد.