باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ترامپ در محاصره خشم عمومی؛ تلاش برای نجات جمهوری‌خواهان از شکست انتخاباتی + فیلم

سقوط محبوبیت ترامپ به ۳۵ درصد و افزایش نارضایتی از وضعیت اقتصادی و ماجراجویی نظامی آمریکا، جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات با خطر شکست مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ در تلاش برای جلوگیری از شکست جمهوری‌خواهان، برنامه سخنرانی‌های انتخاباتی خود را تغییر داده و تنها در ماه جاری میلادی در ۲۵ تجمع انتخاباتی شرکت کرده است؛ با این حال، اعتراض رأی‌دهندگان حتی در گردهمایی‌های انتخاباتی او نیز ادامه دارد و در فلوریدا چندین بار سخنرانی‌اش را مختل کرد.

بر اساس نظرسنجی‌های مورد اشاره، محبوبیت ترامپ به ۳۵ درصد کاهش یافته و بیش از ۶۰ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد اقتصادی دولت و ادامه جنگ ناراضی هستند. پیش‌بینی‌ها نیز از احتمال افزایش ۱۲ تا ۲۵ کرسی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان حکایت دارد؛ نتیجه‌ای که می‌تواند شکست سنگینی برای جمهوری‌خواهان به همراه داشته باشد.

 

مطالب مرتبط
ترامپ در محاصره خشم عمومی؛ تلاش برای نجات جمهوری‌خواهان از شکست انتخاباتی + فیلم
young journalists club

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

ترامپ در محاصره خشم عمومی؛ تلاش برای نجات جمهوری‌خواهان از شکست انتخاباتی + فیلم
young journalists club

کاخ سفید در بن‌بست؛ آیا ترامپ هنوز برگ برنده‌ای دارد؟ + فیلم

ترامپ در محاصره خشم عمومی؛ تلاش برای نجات جمهوری‌خواهان از شکست انتخاباتی + فیلم
young journalists club

از گرانی سوخت تا شکست انتخاباتی؛ جنگ ایران به کابوس جمهوری‌خواهان تبدیل شد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم
۱۲۱۹

عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم
۶۸۹

از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم
۶۵۲

هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم
۴۸۰

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم
۴۷۲

افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha