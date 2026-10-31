رئیس کل دادگستری بوشهر از صدور حکم محکومیت برای ۲۸ متهم در پرونده رشوه ۳.۵ میلیون یورویی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان بوشهر که با حضور دادستان کل کشور برگزار شد، با اشاره به شاخص‌های امنیتی و قضایی استان اظهار داشت: استان بوشهر با وجود برخورداری از نزدیک به ۷۱۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور‌های حوزه خلیج فارس، به لطف مجاهدت‌های اداره کل اطلاعات، سپاه قهرمان و سایر نهاد‌های امنیتی و انتظامی، به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور شناخته می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری، استان بوشهر در شش ماهه نخست سال توانست رتبه اول کشور را در زمینه کاهش پرونده‌های مسن و معوق کسب کند و نزدیک به ۹۳ درصد از پرونده‌های رسوبی کاهش یافته است. همچنین در زمینه رضایت‌مندی عمومی و اتقان آرا با تحقق بیش از ۹۰ درصدی، در زمره استان‌های نمونه کشور قرار داریم.

وی نجابت و قدرشناسی مردم استان بوشهر را عامل اصلی موفقیت‌ها و رضایت‌مندی‌ها دانست و تصریح کرد: در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و صیانت از حقوق عامه، اقدامات بزرگی در استان انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به پرونده رشوه ۳.۵ میلیون یورویی با محکومیت ۲۸ نفر، صدور رأی برای بازگرداندن ۸۴ میلیون یورو به‌اضافه ۱.۵ همت ضبط ضمانت‌نامه و ۲ همت خسارت تأخیر به مجتمع گاز، و ابطال اسناد ۱۳۸ هکتار از اراضی تصرف‌شده و بازگرداندن آن به دولت اشاره کرد.

مهرانگیز خاطرنشان کرد: همچنین در پرونده قاچاق سوخت، محموله ۱۴ میلیون لیتری سپاه با رأی قطعی به ضبط، حبس و جزای نقدی محکوم شد. برای اولین بار در حوزه وزارت نفت، ۱۶ هزار هکتار سند صادر و به وزیر نفت تحویل شد و ۱۸ هزار هکتار دیگر نیز در دست اقدام است. ورود به بحث عوارض آلایندگی و کاهش آن از ۸.۹ میلیون متر مکعب به ۵.۹ میلیون متر مکعب با همکاری دادستان‌ها از دیگر اقدامات مؤثر در حوزه حقوق عامه بوده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان با تقدیر از خدمات صادقانه و سه ساله شهنیایی، دادستان پیشین مرکز استان که به سمت دادیار دادسرای انتظامی قضات در تهران منصوب شده‌اند، برای حجت‌الاسلام اردکانی دادستان جدید مرکز استان بوشهر آرزوی توفیق کرد.