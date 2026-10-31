باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.

یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد. ابتدا برنده مبارزه کشتی گیران ارمنستان و لهستان با جیمز گرین از آمریکا کشتی خواهد گرفت و برنده آنها با امیرمحمد یزدانی مبارزه خواهد کرد. یزدانی در صورت گذر از این مرحله برای کسب مدال برنز با سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی کشتی خواهد گرفت.