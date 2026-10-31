رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به دلیل ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب این محور‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به دلیل ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب این محور‌ها خبر داد.

وی با اشاره به افزایش حجم تردد در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال اعلام کرد: به‌منظور مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور، مقرر شده است از ساعت ۱۶ امروز تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال، از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، ممنوع شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در ادامه، مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی و عادی شدن شرایط تردد در این محور‌ها ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: محدودیت تردد ، جاده چالوس
خبرهای مرتبط
جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴ یک‌طرفه می‌شود
جاده چالوس یکطرفه شد
محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال از ساعت ۱۴ امروز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکایت از خانم سوپراستار رد شد
جزئیات پرونده کارگردان سینما؛ عدم حضور متهم در جلسات بازپرسی و دادگاه
تیراندازیِ سهویِ منجر به فوت در شهرک غرب
خرید کلاهبرداران، اقساط برای شما؛ هشدار پلیس فتا درباره سرقت اعتبار خرید
محسنی‌اژه‌ای: پرونده‌های وطن فروشان تعیین‌تکلیف شود
خبرسازی ضد انقلاب با ادعای دروغ «۷ زن در آستانه اعدام»
هشدار هلال‌احمر درباره بارش‌های گسترده هفته جاری
اعمال قانون بیش از ۷۳ هزار فقره تخلفات پلاک در مهر ماه
شناسایی مظنون به قاچاق توله‌خرس‌های سیاه
خروج طلای ساخته‌شده بیش‌از ۱۵۰ گرم و ارز بیش‌از ۵ هزار یورو از کشور ممنوع است
آخرین اخبار
خودرو‌های دودزا با پلاک «اعزام به تعمیرگاه» از تردد بازمی‌مانند
محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۶ امروز
کاهش «گذار از فرزند اول به دوم» در خانواده‌های ایرانی
تیراندازیِ سهویِ منجر به فوت در شهرک غرب
هشدار هلال‌احمر درباره بارش‌های گسترده هفته جاری
کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در منطقه یک تهران
افتتاح فاز دوم پروژه بلوار دلاوران
محسنی‌اژه‌ای: پرونده‌های وطن فروشان تعیین‌تکلیف شود
اعمال قانون بیش از ۷۳ هزار فقره تخلفات پلاک در مهر ماه
شناسایی مظنون به قاچاق توله‌خرس‌های سیاه
خروج طلای ساخته‌شده بیش‌از ۱۵۰ گرم و ارز بیش‌از ۵ هزار یورو از کشور ممنوع است
تشکیل شعب استانی و شهرستانی جامعه خیرین حامی افراد دارای معلولیت
تأمین مسکن ۳۲ خانوار دارای معلولیت تا روز جهانی افراد دارای معلولیت
خرید کلاهبرداران، اقساط برای شما؛ هشدار پلیس فتا درباره سرقت اعتبار خرید
شکایت از خانم سوپراستار رد شد
خبرسازی ضد انقلاب با ادعای دروغ «۷ زن در آستانه اعدام»
جزئیات پرونده کارگردان سینما؛ عدم حضور متهم در جلسات بازپرسی و دادگاه
هشدار سراسری سازمان مدیریت بحران نسبت به احتمال طغیان رودخانه‌ها
اشتباهی با عنوان تلاش برای تغییر اخلاق همسر + فیلم