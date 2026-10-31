باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

۱۳ آبان نقطه عطف بیداری و خشم مقدس ملتی است که زنجیره‌های استعمار را گسست و هیمنه پوشالی امپریالیسم آمریکا را در هم شکست.

امروز در شرایطی به استقبال این روز بزرگ می‌رویم که خوی درنده‌خویی و جنایتکارانه آمریکای جنایتکار و سگ نگهبانش در منطقه بیش از هر زمان دیگری چهره واقعی این مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کرده است. تجاوزات اخیر رژیم تروریستی آمریکا و صهیونیست‌های غاصب علیه تمامیت ارضی کشورمان و به شهادت رساندن دلاورمردان، فرزندان این آب و خاک و هموطنان و کودکان معصوم و همچنین رهبر عزیزمان حضرت آیت الله شهید امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و فرماندهان نظامی، داغی بزرگ بر دل‌ها نشانده؛ اما داغی که انگیزه و خشم مقدس ما را برای انتقام و نابودی این جرثومه‌های فساد صدچندان کرده است.

آنها گمان می‌کنند با شهادت بهترین فرزندان این مرز و بوم، ترور و تجاوز می‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند غافل از اینکه خون پاک شهیدان، درخت تنومند مقاومت را آبیاری کرده و اراده ما را برای درهم‌پیچیدن طومار ظلم و استکبار، راسخ‌تر ساخته است. ما ملتی هستیم که شهادت را افتخار و مبارزه با ظالم را وظیفه خود می‌دانیم.

به همین مناسبت در ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رمز میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار همزمان با سراسر کشور مردم غیور آذربایجان شرقی و تبریز قهرمان با مشت‌های گره کرده فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر خواهیم داد.

زمان: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵

حرکت از مبادی مسیر‌ها از ساعت ۱۰ صبح به سمت میدان ساعت

شروع برنامه جایگاه ساعت ۱۱ صبح

منبع:خبرگزاری صدا وسیما