رئیس پلیس آگاهی استان فارس از دستگیری نوجوانی خبر داد که مردی ۴۷ ساله را با چاقو به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی استان فارس، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در بیست و هشتم تیرماه امسال در یکی از محله‎های شهرستان شیراز، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز کردند و موفق شدند مخفیگاه قاتل را در شهرستان داراب شناسایی و پس از گرفتن نیابت قضایی او را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: متهم ۱۹ ساله در بازجویی اولیه اقرار کرد که به علت اختلافات شخصی با چاقو او را به قتل رساندم.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه قاتل برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار دارد.

منبع: پلیس فارس