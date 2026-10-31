باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین کریمی معاون مسافری راه‌آهن گفت: راه‌اندازی این قطار ترکیبی با هدف تنوع‌بخشی به خدمات و پاسخگویی به سلایق و توان مالی مختلف اقشار مسافران صورت گرفته است.

وی افزود: این قطار از این پس به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در مسیر ریلی شیراز ـ مشهد تردد خواهد کرد تا امکان انتخاب خدمات متناسب با تقاضا برای مسافران فراهم شود.

معاون مسافری راه‌آهن با تشریح ویژگی‌های فنی و خدماتی این ناوگان، گفت: واگن‌های ۵ ستاره این ترکیب با بهره‌گیری از خدمات هتلینگ پیشرفته و استانداردهای نوین پذیرایی، سطح کیفی سفرهای ریلی را ارتقا می‌دهند. این واگن‌ها در کنار واگن‌های ۴ ستاره، مجموعه‌ای از خدمات کامل را به زائران و مسافران این مسیر ارائه می‌دهند.

وی با تأکید بر استمرار توسعه خدمات کیفیت‌محور در شرکت راه‌آهن، تصریح کرد: ارتقای شاخص‌های ایمنی، افزایش سرعت سیر و بهبود استانداردهای پذیرایی از اولویت‌های معاونت مسافری است تا رضایت‌مندی کاربران در شبکه ریلی افزایش یابد.

کریمی، راه‌اندازی این خدمت جدید را گامی در جهت تسهیل تردد زائران استان فارس به سوی حرم حضرت امام رضا (ع) دانست و ابراز امیدواری کرد: با استقبال مسافران، توسعه چنین خدماتی در سایر محورهای ریلی کشور نیز انجام شود.