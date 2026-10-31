معاون مسافری راه‌آهن از راه‌اندازی نخستین قطار ترکیبی ۴ و ۵ ستاره در مسیر ریلی شیراز به مشهد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  غلامحسین کریمی معاون مسافری راه‌آهن گفت: راه‌اندازی این قطار ترکیبی با هدف تنوع‌بخشی به خدمات و پاسخگویی به سلایق و توان مالی مختلف اقشار مسافران صورت گرفته است.

وی افزود: این قطار از این پس به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده در مسیر ریلی شیراز ـ مشهد تردد خواهد کرد تا امکان انتخاب خدمات متناسب با تقاضا برای مسافران فراهم شود.

معاون مسافری راه‌آهن با تشریح ویژگی‌های فنی و خدماتی این ناوگان، گفت: واگن‌های ۵ ستاره این ترکیب با بهره‌گیری از خدمات هتلینگ پیشرفته و استانداردهای نوین پذیرایی، سطح کیفی سفرهای ریلی را ارتقا می‌دهند. این واگن‌ها در کنار واگن‌های ۴ ستاره، مجموعه‌ای از خدمات کامل را به زائران و مسافران این مسیر ارائه می‌دهند.

 وی با تأکید بر استمرار توسعه خدمات کیفیت‌محور در شرکت راه‌آهن، تصریح کرد: ارتقای شاخص‌های ایمنی، افزایش سرعت سیر و بهبود استانداردهای پذیرایی از اولویت‌های معاونت مسافری است تا رضایت‌مندی کاربران در شبکه ریلی افزایش یابد.

کریمی، راه‌اندازی این خدمت جدید را گامی در جهت تسهیل تردد زائران استان فارس به سوی حرم حضرت امام رضا (ع) دانست و ابراز امیدواری کرد: با استقبال مسافران، توسعه چنین خدماتی در سایر محورهای ریلی کشور نیز انجام شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، قطار
خبرهای مرتبط
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
راه اندازی قطار سریع السیر تهران _ اصفهان تا سال ۱۴۰۶
قطار تهران کربلا در ایام اربعین فعال نیست + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ آبان ماه ۱۴۰۵
هزینه قطعات تا فرسودگی ناوگان/ چرا سفر با قطار گران‌تر شد؟
آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۹ آبان
مدیریت منابع آب در باغات باید در دستور کار قرار گیرد
مهلت ۲ ماهه متقاضیان طرح اسقاط برای تحویل خودروی فرسوده به مراکز
محدودیت برق‌رسانی به صنایع نداریم
افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی؛ گامی برای بهبود کشف قیمت یا تشدید نوسانات؟
۵۰۰ همت درآمد مالیاتی و گمرکی دولت با واردات غیررسمی از دست رفت
بورس در دوراهی اصلاح و بازگشت؛ حمایت ۷.۵ میلیون واحدی در کانون توجه+ عکس
آخرین اخبار
نخستین قطار ترکیبی ۴ و ۵ ستاره راه اندازی شد
برآورد گردش مالی ۵۰۰ میلیارد دلاری ایران و آفریقا/صادرات جنین دام به آفریقا
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۹ آبان
مهلت ۲ ماهه متقاضیان طرح اسقاط برای تحویل خودروی فرسوده به مراکز
عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مشمول ضبط کالا و جریمه است
کسب‌وکارهای دیجیتال باید بتوانند به قوانین پایدار اتکا کنند
توزیع لاستیک و روغن در کشور تا ۱۲ روز آینده
توسعه سرمایه‌گذاری مشترک ایران و کشور‌های آفریقایی برای تقویت امنیت غذایی
پرداخت خسارات مردم با هوشمندسازی بیمه شفاف می‌شود
۴۳۳ هزار انشعاب غیرمجاز برق از ابتدای امسال جمع آوری شده است
ریزش بورس در آغاز هفته کاری
بارش باران در حوضه‌های آبریز سد‌های تهران و البرز
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۹ آبان ماه ۱۴۰۵
ساماندهی پلتفرم‌های فروش متری مسکن در دستور کار قرار گرفت
مطالبات گندم‌کاران تا چند روز آینده تسویه می‌شود/ پرداخت بیش از ۹۰ درصد مطالبات
۵۰۰ همت درآمد مالیاتی و گمرکی دولت با واردات غیررسمی از دست رفت
آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
تجارت ۹۴۰ میلیون دلاری ایران و آفریقا باید توسعه پیدا کند
پیشرفت ۹۲ درصدی اصلاح لوازم اندازه‌گیری چاه‌های کشاورزی
نقشه راه جدید دیپلماسی کشاورزی ایران و آفریقا ترسیم شد
محدودیت برق‌رسانی به صنایع نداریم
بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده از جنگ اولویت ملی است
ادامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با حفاری چاه سیزدهم سکوی B
بهبود جایگاه ترانزیتی ایران با حمل یکسره کالا
بورس در دوراهی اصلاح و بازگشت؛ حمایت ۷.۵ میلیون واحدی در کانون توجه+ عکس
افزایش دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی؛ گامی برای بهبود کشف قیمت یا تشدید نوسانات؟
هزینه قطعات تا فرسودگی ناوگان/ چرا سفر با قطار گران‌تر شد؟
مدیریت منابع آب در باغات باید در دستور کار قرار گیرد
چشم بازار سهام به معاملات شنبه؛ روند بازار سهام به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟
بارش باران و وزش باد شدید تا سه روز آینده