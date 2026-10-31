رئیس جمهور اوکراین وارد ترکیه شد تا با رجب طیب اردوغان درباره امنیت دریای سیاه گفتگو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین به همراه هیئتی وارد استانبول شد تا با «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه دیدار و درباره شماری از مسائل دوجانبه و منطقه‌ای، از جمله کشتیرانی در دریای سیاه، گفت‌و‌گو کند.

زلنسکی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این مذاکرات با هدف تقویت حفاظت از شهروندان اوکراینی، گسترش همکاری‌های دوجانبه با ترکیه و پیشبرد چشم‌انداز‌های دیپلماتیک انجام می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای دیدار با «بارتولومئو یکم»، اسقف اعظم قسطنطنیه و رهبر معنوی کلیسای ارتدوکس شرقی در جریان سفر خود به استانبول خبر داد. 

این سفر در حالی انجام می‌شود که طی هفته‌های اخیر، حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه افزایش پیدا کرده است. یاشار گولن، وزیر دفاع ترکیه هفته گذشته در هشداری کم‌سابقه از اوکراین و روسیه خواست که حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه را متوقف کنند. او اعلام کرد در صورت حمله به کشتی‌های دارای پرچم با مالکیت ترکیه، حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ می‌داند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دریای سیاه ، ولودیمیر زلنسکی ، رجب طیب اردوغان
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