باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

از سقوط بورس آمریکا تا اعتراضات اروپا؛ هزینه جهانی جنگ علیه ایران + فیلم

بازار‌های مالی جهان با موج تازه ریزش مواجه شده و افزایش هزینه‌های زندگی، اعتراضات عمومی در آمریکا و اروپا را تشدید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان هفته معاملاتی، شاخص‌های سهام در آمریکا، اروپا و آسیا با افت گسترده روبه‌رو شدند؛ در حالی که نفت برنت همچنان بالای ۱۱۳ دلار باقی مانده است. سهام شرکت‌های فناوری آمریکا بیش از یک تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده، قیمت گازوئیل در این کشور ۸۳ درصد افزایش یافته و شاخص بورس تل‌آویو نیز بیش از سه درصد سقوط کرده است.

همزمان، افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، وام مسکن و هزینه‌های سلامت فشار بر خانوار‌های آمریکایی و اروپایی را افزایش داده است. اعتراضات در اروپا ادامه دارد و در فرانسه نیز همزمان با فراخوان تظاهرات ۳۱ اکتبر، محدودیت رفت‌وآمد در چندین شهر به اجرا درآمده است. رئیس بانک مرکزی اروپا نیز از کناره‌گیری خود پیش از پایان دوره مسئولیتش خبر داده است. همه اینا بخشی از عواقب جنگ خود خواسته ای است که غرب علیه ایران به راه انداخت‌.

مطالب مرتبط
از سقوط بورس آمریکا تا اعتراضات اروپا؛ هزینه جهانی جنگ علیه ایران + فیلم
young journalists club

شکست ارتش آمریکا در میدان ایران + فیلم

از سقوط بورس آمریکا تا اعتراضات اروپا؛ هزینه جهانی جنگ علیه ایران + فیلم
young journalists club

کارت‌هایی که ایران هنوز رو نکرده است + فیلم

از سقوط بورس آمریکا تا اعتراضات اروپا؛ هزینه جهانی جنگ علیه ایران + فیلم
young journalists club

روایتی از افول آمریکا پس از حمله به ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم
۱۱۴۶

عقده‌گشایی اینترنشنال علیه کشتی ایران! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم
۶۵۹

از کجا بفهمیم یک کفش مناسب پای ماست یا نه؟ + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم
۶۳۴

هشدار مرشایمر درباره پیامد‌های ویرانگر جنگ در خلیج فارس برای اسرائیل! + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم
۴۵۹

رژیم اسرائیل؛ نیروی نیابتی آمریکا و ناتو در منطقه + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم
۴۵۴

افسر سابق نیروی دریایی: مقر فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا نابود شده است + فیلم

۰۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha