از سقوط بورس آمریکا تا اعتراضات اروپا؛ هزینه جهانی جنگ علیه ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان هفته معاملاتی، شاخص‌های سهام در آمریکا، اروپا و آسیا با افت گسترده روبه‌رو شدند؛ در حالی که نفت برنت همچنان بالای ۱۱۳ دلار باقی مانده است. سهام شرکت‌های فناوری آمریکا بیش از یک تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده، قیمت گازوئیل در این کشور ۸۳ درصد افزایش یافته و شاخص بورس تل‌آویو نیز بیش از سه درصد سقوط کرده است.

همزمان، افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی، وام مسکن و هزینه‌های سلامت فشار بر خانوار‌های آمریکایی و اروپایی را افزایش داده است. اعتراضات در اروپا ادامه دارد و در فرانسه نیز همزمان با فراخوان تظاهرات ۳۱ اکتبر، محدودیت رفت‌وآمد در چندین شهر به اجرا درآمده است. رئیس بانک مرکزی اروپا نیز از کناره‌گیری خود پیش از پایان دوره مسئولیتش خبر داده است. همه اینا بخشی از عواقب جنگ خود خواسته ای است که غرب علیه ایران به راه انداخت‌.