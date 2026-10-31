باشگاه خبرنگاران جوان - سحر تاج‌بخش روز چهارشنبه در نشست با فرمانداران تربت‌حیدریه، مه‌ولات، رشتخوار و زاوه در محل فرمانداری ویژه تربت‌حیدریه اظهار کرد: بارش های پاییزی در گذشته بدون رعد و برق بود که اکنون تماما توام با با رعد و برق است.

وی ادامه داد: امروزه به دلیل پیامدهای تغییر اقلیم هیچ پیش‌بینی ۱۰۰ درصدی در دنیا وجود ندارد و هنوز بسیاری از رفتارهای جو ناشناخته است؛ مدیریت بحران باید با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند؛ چرا که از یک سو زیرساخت‌های کشور فرسوده است و از سوی دیگر تغییر کاربری شدیدی در اراضی رخ داده است.

وی با اشاره سیلاب یکی دو سال قبل مشهد ادامه داد: این رخداد نشان می‌دهد اگر مسیر آب باز و لایروبی نشود، خسارت‌های جدی به بار خواهد آمد ضمن آنکه وقوع بارش‌های جدی تا پایان پاییز بسیار محتمل است و تغییر اقلیم پیش‌بینی‌پذیری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

رییس سازمان هواشناسی اضافه کرد: بارش‌ها به صورت نقطه‌ای در بازه‌های کوتاه مدت رخ می‌دهند؛ به عنوان نمونه هفته گذشته در آذربایجان غربی بارش ۳۰ میلی‌متری در ۴۰ دقیقه ثبت شد، در حالی که ایستگاه سلماس در ۱۵ کیلومتری این منطقه تنها یک میلی‌متر بارش داشت.

تاج‌بخش اظهار کرد:‌ بزرگ‌ترین مراکز هواشناسی جهان نیز پیش‌بینی‌های قطعی ارائه نمی‌دهند؛ بنابراین سازمان هواشناسی جهانی رویکرد «پیش‌بینی‌های احتمالاتی» را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور ما حتی با میزان بارش‌های بسیار کم (سه میلی‌متر، ۱۰۰ میلی‌متر یا ۳۰۰ میلی‌متر) نیز با احتمال وقوع سیل روبرو هستیم که این امر به زیرساخت‌ها و عوامل غیرجوی مربوط می‌شود زیرا در رخداد سیلاب ۱۱ عامل دخالت دارند که تنها ۲ عامل آن جوی (بارش و تغییر اقلیم) است.

رییس سازمان هواشناسی اشاره کرد: در حادثه استهبان آب از بستر رودخانه سرریز نشد اما به دلیل نبود اطلاعات برخط از وضعیت اتراق مردم در بستر رودخانه ۲۲ نفر جان خود را از دست دادند.

تاج‌بخش گفت:‌ بر این اساس، سازمان هواشناسی جهانی ۲ راهکار را پیش روی دستگاه‌های ملی قرار داده است نخست، راه‌اندازی پایگاه داده‌ای متمرکز برای ظرفیت‌های آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشور که اکنون ما اطلاعات دقیقی از سرعت وزش باد و پتانسیل خسارت آن داریم اما از موقعیت سازه‌های ناپایدار یا درختان فرسوده در شهرها مطلع نیستیم و این اطلاعات در اختیار دستگاه‌های مختلف (مدیریت منابع آب، شهرداری‌ها، کشاورزی و مدیریت بحران) است و باید متولی واحدی برای جمع‌آوری آن وجود داشته باشد تا سازمان هواشناسی بتواند با تلفیق این لایه اطلاعاتی با داده‌های جوی هشدارهای هدفمند و دقیق‌تری صادر کند.

وی با تصریح بر اینکه کشور ما در برابر مخاطرات جوی آسیب‌پذیر است، افزود: وظیفه ماست که با تمام توان و درک مشترک از وضعیت موجود به مردم این سرزمین خدمت‌رسانی کنیم.

رییس سازمان هواشناسی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد:‌ در استان خراسان رضوی نیز تمام تلاش خود را برای توسعه شبکه دیدبانی و تولید پیش‌بینی‌های دقیق به کار خواهیم گرفت زیرا نخستین بهره‌بردار این شبکه خود سازمان هواشناسی است.

تاج‌بخش ادامه داد: توافق های خوبی صبح امروز در دیدار با استاندار خراسان رضوی انجام شد که در قالب یک تفاهم‌نامه اجرایی خواهد شد و بخشی از این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت و بخشی دیگر در قالب یک برنامه سه‌ساله اجرا می‌شود؛ از جمله این اقدامات، خودکارسازی شبکه ایستگاه‌های هواشناسی استان است که در اولویت نخست قرار دارد.

وی افزود: موضوع کشاورزی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در استان بوده و در خصوص محصول پسته ضرورت دارد در حوزه‌های دیدبانی و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری مشترکی صورت گیرد تا شهرستان رشتخوار به عنوان یکی از بهره‌برداران اطلاعات هواشناسی کشاورزی از نتایج مطلوب بهره‌مند شود.

رییس سازمان هواشناسی کشور گفت: در حوزه توسعه شبکه ایستگاه‌های دیدبانی، سازمان تابع استانداردهای بین‌المللی و مصوبات مربوطه است، اولویت نخست ما تکمیل شبکه بر اساس تعهدات بین‌المللی است از این رو درخواست‌هایی که در برنامه عملیاتی استان تعریف شوند (مانند ایستگاه اسدآباد) در اولویت قرار می‌گیرند.

تاج‌بخش افزود: راه‌اندازی زیرساخت‌های ایستگاه‌های هواشناسی گام نخست ما برای هر نوع احداث یا به‌روزرسانی است و اگر زیرساخت‌هایی نظیر ارتباطات، تامین زمین، ارتینگ و حصارکشی آماده نباشد، داده‌های تولیدشده در ایستگاه باقی مانده و به دست کاربران عملیاتی، بخش کشاورزی یا رسانه‌ها نمی‌رسد.

وی گفت: به محض تامین زیرساخت‌ها، راه‌اندازی ایستگاه‌ها اجرایی خواهد شد و ارائه خدمات فراتر از اولویت‌های سازمانی هم نیازمند تخصیص منابع ویژه است.