رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا از برخورد با خودرو‌های دودزا در فصل سرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داوود شکیبایی با تأکید بر نقش خودرو‌های معیوب در تشدید آلودگی هوا گفت: با شروع فصل سرما و افزایش احتمال بروز پدیده وارونگی دما، موضوع کنترل آلایندگی ناوگان وسایل نقلیه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پلیس راهور نیز در چارچوب مأموریت‌های ذاتی خود، برخورد با خودرو‌هایی را که به دلیل نقص فنی موجب انتشار آلاینده‌ها می‌شوند، با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: حفظ ایمنی و سلامت کاربران ترافیک از اولویت‌های اصلی مأموریت‌های پلیس راهنمایی و رانندگی است و هر عاملی که سلامت شهروندان را به خطر بیندازد، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. خودرو‌های دارای نقص فنی، علاوه بر ایجاد مخاطرات احتمالی در تردد، می‌توانند سهم قابل‌توجهی در افزایش آلایندگی هوا داشته باشند؛ ازاین‌رو کنترل و برخورد با این وسایل نقلیه در دستور کار پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا درباره نحوه برخورد با خودرو‌های دودزا توضیح داد: به محض مشاهده خودرویی که به‌وضوح دودزا باشد، افسران گشت پلیس راهنمایی و رانندگی آن را متوقف می‌کنند. در ادامه، اعتبار معاینه فنی خودرو تعلیق و وسیله نقلیه با نصب پلاک «اعزام به تعمیرگاه» ملزم به مراجعه برای رفع نقص فنی می‌شود.

سرهنگ شکیبایی تصریح کرد: مالکان این خودرو‌ها باید در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن نقص فنی و رفع عامل آلایندگی اقدام کنند. در صورت رفع نشدن نقص و بی‌توجهی به الزامات اعلام‌شده، وسیله نقلیه با اقدامات قانونی از جمله توقیف مواجه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی فصل سرد و افزایش احتمال تشدید آلودگی هوا، برخورد با خودرو‌های دودزا و آلاینده با جدیت ادامه خواهد داشت و رانندگان باید با اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه خود، در کاهش آلایندگی و حفظ سلامت عمومی مشارکت کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس ، خودروهای دودزا
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