باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به الجزیره گفت: تلاش طرف آمریکایی برای گشودن باب گفت‌و‌گو و تفاهم گسترده‌تر، گامی مثبت است.

وزیر امور خارجه ایران در این گفت‌و‌گو با بیان اینکه اگر هدف واشنگتن از نامه جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ دامن زدن به جنجال باشد، این یک اشتباه دیگر به اشتباهات قبلی آن اضافه خواهد شد.

عراقچی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با مقامات آمریکایی وجود ندارد و آنچه در این مورد گفته می‌شود صرفاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه تلاش آمریکا برای گسترش دامنه گفت‌و‌گو و تفاهم گامی مثبت است، تصریح کرد: در حال حاضر نیازی به دیدار با آمریکایی‌ها نمی‌بینیم. شروط ما مشخص است و میانجی‌ها در حال ادامه رایزنی‌های خود درباره آنها هستند.

وی افزود: پس از موافقت واشنگتن با شروط‌مان، تصمیم خواهیم گرفت که مذاکرات مستقیم باشد یا غیرمستقیم.

وزیر امور خارجه ایران همچنین تایید کرد: یک هیئت ایرانی به دوحه رفته و دستیار من برای ادامه رایزنی‌ها در قطر است.

وزیر خارجه کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه میانجی‌های قطری و پاکستانی در حال ادامه رایزنی‌ها درخصوص شروطمان هستند، تصریح کرد: میانجی‌ها پیشنهاد‌هایی درباره مسئله هسته‌ای ارائه داده‌اند که ما در حال حاضر به عنوان بخشی از مرحله دوم در حال بررسی آنها هستیم.

وی تاکید کرد: از قطر و پاکستان به خاطر تلاش‌ها و ارتباطات مداومشان تشکر می‌کنیم. پیشنهاد ایران در حال حاضر تنها پیشنهاد روی میز برای بازگشایی تنگه هرمز است. طرف قطری پیشنهاد کاهش مدت زمان اجرای پیشنهاد ایران به پنج روز را مطرح کرد. در این مرحله، به پیشنهادی رسیده‌ایم که دوره اجرا را به دو روز کاهش می‌دهد.

عراقچی افزود: شروط ما شامل لغو تحریم‌های اعمال شده پس از تفاهم‌نامه اسلام آباد و کاهش نیرو‌های آمریکایی در منطقه است.

وزیر امور خارجه کشورمان به دیگر درخواست‌ها و شروط ایران اشاره کرد و گفت: خواستار بازگرداندن معافیت‌های نفتی و آزادسازی تمام دارایی‌های مسدود شده خود، از جمله دارایی‌هایمان در قطر، هستیم. اینکه مسیر کشتیرانی جدیدی که با سلطنت عمان در تنگه هرمز ایجاد کرده‌ایم به رسمیت شناخته شود و تمام مسیر‌های دیگر بسته شوند، از دیگر شروط ماست. همچنین خواستار آتش‌بس و پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله لبنان هستیم.

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: بازگشایی تنگه هرمز طبق شروط ما، راه را برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن در مورد مسائل باقیمانده هموار می‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد: هیچ احتمالی برای وقوع جنگ را رد نمی‌کنیم و برای همه سناریو‌ها آماده‌ایم.

وزیر امور خارجه ایران اضافه کرد: سلاح‌های خود را مدرن، نقاط ضعف را برطرف، سلاح‌های جدید را آزمایش کرده‌ایم و نیرو‌های ما در بالاترین سطح آمادگی خود هستند.

عراقچی در ادامه اشاره کرد: ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و به تعهدات خود ذیل این پیمان پایبند است. تأسیسات هسته‌ای ما که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودند، هدف قرار گرفتند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پروتکل بازرسی برای چنین مواردی ندارد.

منبع: ایسنا