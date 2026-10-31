باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیماری‌های شایع تنفسی عفونی، کرونا و از سویه امیکرون است به طوریکه از هر ۱۰۰ مورد بیمار تنفسی حدود ۱۷ نفر مبتلا به کرونا هستند.

به گفته وی در حال حاضر میزان شیوع بیماری کرونا در سطح هشدار اولیه است و نیازی به تزریق واکسن کرونا نیست و همین موضوع را سازمان جهانی بهداشت تایید کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: افراد در معرض خطر به ویژه مادران باردار و سالمندان واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.

صالحی تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که بدن درد، تب، سرفه و آبریزش از جمله علائم بیماری کرونا است.

وی ادامه داد: متخصصان توصیه می‌کنند که افراد بهداشت فردی مانند شستن دست و زدن ماسک در تجمعات را رعایت کنند.