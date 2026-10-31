باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرانسه در آستانه سومین آخر هفته‌ای است که اعتراضات سراسری در آن برگزار می‌شود و در همین راستا، ۷۰ هزار نیروی پلیس را برای مقابله با ناآرامی‌های احتمالی مستقر کرده است.

این اعتراضات که ابتدا در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی و وخامت وضعیت نظام آموزشی آغاز شد، در هفته‌های اخیر به دیگر مطالبات اجتماعی گسترش یافته و صد‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها کشانده است.

از آن جایی که برخی از تجمعات پیشین به خشونت کشیده شده، «لوران نونز» وزیر کشور فرانسه نسبت به «خطر بسیار بالای برهم خوردن نظم عمومی» هشدار داد.

او همچنین به معترضان درباره استفاده از لباس‌های هالووین برای پنهان کردن هویتشان هشدار داد. نونز گفت که اگر معترضان با انگیزه‌های مجرمانه صورت خود را با لباس یا پوشش‌های مخصوص این جشن بپوشانند، ممکن است به پرداخت ۱۵۰ یورو جریمه محکوم شوند.

در همین حال، گفته می‌شود که مقام‌های فرانسوی دسترسی به برخی مناطق پاریس از جمله میدان جمهوری و منطقه له‌آل را در ساعات شب محدود کرده‌اند. همچنین برای افراد زیر سن قانونی در محدوده شانزه‌لیزه مقررات منع رفت‌وآمد در نظر گرفته شده است.

هم‌زمان، موج اعتراضات جوانان به آلمان نیز گسترش یافته است. ائتلافی از جوانان آلمانی خواستار برگزاری تجمع در بیش از ۳۰ شهر آلمان، از جمله برلین، فرانکفورت، مونیخ و کلن شده است. معترضان خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش، اقدامات اقلیمی و مسکن هستند و با طرح احیای خدمت سربازی اجباری مخالفت می‌کنند.

سازمان‌دهندگان انتظار دارند بیش از ۱۶۰ هزار نفر در این تجمعات شرکت کنند.

تحلیلگران می‌گویند هم‌زمانی اعتراضات در دو کشور نشان‌دهنده گسترش مطالبات اجتماعی نسل جوان در اروپا و افزایش فشار عمومی بر دولت‌ها در زمینه معیشت، آموزش و آینده شغلی و اجتماعی است.

منبع: گاردین