باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - احمد محمدنژادجوان آزادکار وزن ۶۱ کیلوگرم کشورمان در فینال رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با نتیجه ۹ بر ۲ مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه به پیروزی رسید و قهرمان جهان شد.

احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. جوان در این مرحله مقابل اسیل آیتکین از قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی فینال شد.