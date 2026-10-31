شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از حذف افزایش اعتبار کالابرگ ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت برای کمک به مردم در راستای مدیریت بهتر زندگی، طرح کالابرگ را اجرا کرده است. با اجرای این طرح مشمولان می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی را می‌توانند به راحتی تهیه کنند. با اجرای این طرح برخی از دهک با ارسال پیامک خود اظهاری مشکول افزایش مبلغ کالابرگ شدند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مبلغ افزایش کالابرگ برای برخی از آنها حذف شده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

در تاریخ اول آبان ۱۴۰۵ بابت خانوار دو نفره یک ملیون تومان افزایش کالا برگ واریز شد در بله استعلام گرفتم، در تاریخ ۱۴۰۵/۸/۷ برای خرید رفتم فروشنده گفت اعتبار ندارم در بله استعلام گرفتم دیدم که مبلغ افزایش حذف شده است. اگر مستحق نبودم چرا واریز شد اگر مستحق بودم پس از واریز چرا بدون هیچ اطلاع رسانی حذف کردند. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: طرح کالابرگ ، افزایش اعتبار ، سوژه خبری
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