آزادکار سنگین وزن کشورمان بار دیگر به عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی آزاد جهان دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امیرحسین زارع با نتیجه ۱۱ بر یک مقابل عبدالله قربانوف از روسیه به پیروزی رسید تا دومین طلای کاروان ایران به ثبت برسد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه پیدا کرد.

برچسب ها: کشتی آزاد ، کشتی آزاد قهرمانی جهان ، امیرحسین زارع
خبرهای مرتبط
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛
شروع مقتدرانه امیرحسین زارع در گام نخست
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛
جوان و زارع در فینال/ خلیلی و قاسمپور حذف شدند
اهدای پاداش ۳ میلیارد تومانی به کشتی گیران طلایی در بازی‌های آسیایی
زارع مقتدرانه به نیمه‌نهایی قهرمانی جهان رسید
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان - قزاقستان/ قرعه کشی مسابقات برگزار شد
سه پیروزی ارزشمند برای آزادکاران ایران در قهرمانی جهان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نخودی فینالیست شد/ فیروزپور در رده بندی، والی زاده و یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
ماموریت پرسپولیس برای باز پس گیری صدر در شهر خسته/ تقابل پیکان با تیم بدون سرمربی
برنامه رقابت وزنه برداران ایران در مسابقات جهانی
استعفای سرمربی ملوان رد شد
نخودی فینالیست شد
بزرگترین ظلم به نمایندگان ما گرفتن حق میزبانی در آسیاست/ تیم‌های ما شانسی برای صعود ندارند
مراسم معارفه مدیر عامل استقلال برگزار شد
پرسپولیس ۰ - ۰ نساجی مازندران/ گزارش زنده بازی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نساجی مازندران
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
آخرین اخبار
جوان طلایی شد + فیلم
حسن یزدانی: راه قهرمانی هیچ‌وقت آسان نیست/ خدا را شکر می‌کنم شرمنده مردم نشدم
پرسپولیس ۰ - ۰ نساجی مازندران/ گزارش زنده بازی
یزدانی به جدول شانس مجدد رسید
از درخشش کاراته‌کا‌های کشورمان در مسابقات روسیه تا نتایج رقابت‌های لیگ برتر فوتسال
امیرحسین فیروزپور راهی رده بندی شد
میلاد والی زاده به جدول شانس مجدد برگشت
نخودی فینالیست شد
از تنش آنجلوتی و بارسا تا حمایت یوفا از رقیب اینفانتینو + فیلم
اسبقیان: استان‌ها ظرف ۱۵ روز برای هیأت‌های پارادوومیدانی مکان اختصاص دهند
استقلال با یک غایب مقابل الشمال قطر
خط و نشان جدید برای سرمربی استقلال؛ جایگاه سهراب تضمین شده نیست
آموزش نحوه صحیح «میل» زدن در زورخانه + فیلم
جلسه حقوقی در باشگاه استقلال پیرامون پرونده‌های شکایتی
استارت تیم ملی والیبال ساحلی با شکست کنگو
تاجرنیا: استقلال با متدین می‌تواند از این هم بهتر شود+ فیلم
متدین: توسعه زیرساخت‌ها و فوتبال پایه از اولویت‌های استقلال است+فیلم
نخودی فینالیست شد/ فیروزپور در رده بندی، والی زاده و یزدانی به جدول شانس مجدد رفتند
گلستان قهرمان نخستین دوره رقابت‌های " تکبال " کشور 
مراسم معارفه مدیر عامل استقلال برگزار شد
توافق ایران و سنگال برای تدوین تفاهم‌نامه همکاری در حوزه ورزش و جوانان
استعفای سرمربی ملوان رد شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ نخودی با پیروزی آغاز کرد
پاکدامن قهرمان سابر بزرگسالان کشور شد؛ درخشش دو چهره جوان روی سکو
کاراته در روسیه توفانی آغاز کرد
برنامه رقابت وزنه برداران ایران در مسابقات جهانی
عرب: اسکیت هاکی ورزش پولدار‌ها نیست؛ بازیکنانی داریم که از تبریز با اتوبوس می‌آیند+فیلم
صدقی: بلاتکلیفی اعزام به المپیک دانشجویی، فرصتی تاریخی را تهدید می‌کند+فیلم
بزرگترین ظلم به نمایندگان ما گرفتن حق میزبانی در آسیاست/ تیم‌های ما شانسی برای صعود ندارند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نساجی مازندران