باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امیرحسین زارع با نتیجه ۱۱ بر یک مقابل عبدالله قربانوف از روسیه به پیروزی رسید تا دومین طلای کاروان ایران به ثبت برسد.

امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه پیدا کرد.