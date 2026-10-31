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پشیمانی کشور‌های همسایه از تحریم ایران

تلاش برخی کشور‌های همسایه برای همراهی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با افزایش هزینه‌های اقتصادی، کمبود کالا و اعتراضات مردمی، به بحرانی برای خود این کشور‌ها تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاکستان با بستن مرز‌های خود به روی ایران، با توقف صادرات گاز ایران و افزایش ۵۶ درصدی قیمت کپسول گاز روبه‌رو شد و در نهایت مرزهایش را باز کرد. در عراق نیز بسته شدن گذرگاه چزابه به بیکاری چهار هزار خانوار، افزایش قیمت محصولات کشاورزی و اعتراضات مردمی انجامید؛ بحرانی که حتی به بازداشت رئیس شورای یکی از استان‌ها منجر شد.

در کشور‌های عربی نیز همراهی با آمریکا هزینه‌های اقتصادی سنگینی به دنبال داشته است؛ از افزایش ۵۰ درصدی قیمت گوشت و تخم‌مرغ در کویت تا دشواری تأمین کالا‌های اساسی در قطر. 

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