باشگاه خبرنگاران جوان - پاکستان با بستن مرز‌های خود به روی ایران، با توقف صادرات گاز ایران و افزایش ۵۶ درصدی قیمت کپسول گاز روبه‌رو شد و در نهایت مرزهایش را باز کرد. در عراق نیز بسته شدن گذرگاه چزابه به بیکاری چهار هزار خانوار، افزایش قیمت محصولات کشاورزی و اعتراضات مردمی انجامید؛ بحرانی که حتی به بازداشت رئیس شورای یکی از استان‌ها منجر شد.

در کشور‌های عربی نیز همراهی با آمریکا هزینه‌های اقتصادی سنگینی به دنبال داشته است؛ از افزایش ۵۰ درصدی قیمت گوشت و تخم‌مرغ در کویت تا دشواری تأمین کالا‌های اساسی در قطر. در اروپا نیز افزایش قیمت سوخت، اعتراض رانندگان، کشاورزان و شهروندان را به دنبال داشته است. این تحولات نشان می‌دهد فشار اقتصادی ناشی از جنگ و محدودیت‌های تجاری، فراتر از ایران رفته و کشور‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده است.